3人組グループ・Number_iの平野紫耀が出演する「Wonjungyo Hair」ストレートタイプヘアケアシリーズ新CM『Wonjungyo Hair Straight』が、きょう17日正午に公開された。新CMの舞台はすべてが純白の世界。洗練された白のスーツを身にまとった平野が、中央に立つ。CM内で平野が口にしている「素直な髪に、輝きのごほうびを」「Give you Shine」という言葉は、新商品の「ストレートシャンプー」「ストレートトリートメント」に込められたメッセージとなっている。

うねり悩みから解放されたまっすぐな髪の“素直さ”と“輝き”を純白の世界観や光と影のコントラスト、まっすぐに見つめる平野のまなざしで表現。真っ白な世界で光輝く同ブランドのロゴに寄りかかった平野のナチュラルな姿や、背後から差し込む光が映し出す平野のシルエットなどの美しい映像はもちろん、時折やさしく吹く風になびく黒髪ストレートヘアの新鮮な平野も見どころとなる。撮影は都内のスタジオで行われ、韓国と日本スタッフが合同で撮影を進めた。平野は笑顔で現場入りし、スタッフ全員とあいさつを交わした後は談笑するなど、リラックスした雰囲気のなかで撮影がスタートした。真っ白な空間にブランドロゴだけが浮かぶシンプルな世界観の中で、前回とはまた異なる雰囲気を表情やポージングで見事に表現。監督の指示をすぐに理解し、多彩な姿を次々と披露した。各カットの撮影後には自然とスタジオから拍手が起こり、平野の笑顔で現場は終始和やかなムードに包まれていた。同新CMは、あす18日からテレビで放映される。【コメント全文】■平野紫耀――今回の撮影はいかがですか。ストレートタイプのボトルのカラーでもあるホワイト×ゴールドの世界観や、真っ白な衣装をまとっての撮影だったので、前回とはまた違った気持ちで臨めました。すごく楽しい時間だったなと思います。前回のビジュアルもSNSで皆さんがあげてくれていました。あとは、実際にお店に行った時や、バス停の広告に僕の大きな顔のビジュアルが出ているのを仕事の移動中に見かけて、思わず写真を撮ってました(笑)。今回もたくさんの方に見ていただけるといいなと思います。――今回「細い髪」「普通〜太い髪」用があるのですが、どちらを使っていますか。僕のヘアセットを担当してくださったハン先生が太い髪用が僕には合ってると教えてくれたので、これから使っていく予定です。――「Give you Shine」は「あなたの髪に輝きのごほうびを」という意味が込められていますが、ご自身にとって「Give you Shine」な存在はなんですか。常に僕たちのことを応援してくれているファンの皆さんですかね。皆さんのおかげで僕は今ずっと輝けてます。――「Give you Shine」のロゴがウォンジョンヨ先生の手書きなんです。そうなんですね!めちゃくちゃ達筆だなって思いましたね。すごいきれいな字というか、すごいお洒落な感じがしました。■ウォン・ジョンヨ氏(メイク担当)昨年ヘアケアラインを発売した際、多くの方から「うねりケアができるアイテムがほしい」という声をいただき、今回のストレートシャンプー・トリートメントが完成しました!前回の撮影時も感じたことですが、平野さんはもともとお顔立ちの美しさや表現力もあるので、その美しさを活かせるように今回のメイクはあえて控えめにし、平野さんのきれいなお顔立ちの陰影や肌の艶感にこだわりました。平野さんご自身がまさに“Shine”のような存在感あふれるビジュアルに仕上がったかと思います。■ヘア担当 ハン・ソム氏平野さんの髪は、もともとストレートでとてもサラサラしているので、その魅力だけでも引き立つように意識しました。動いたときに髪が美しく艶やかになるようにセットしました。韓国でも人気のシースルーマッシュスタイルで純白の世界観を表現し、黒髪のストレートヘアをした平野さんは新鮮で、とても似合っていました。撮影の際、平野さんには太い髪用がおすすめだと伝えたら、「これから使っていくのが楽しみ」と話してくださり、笑顔で現場を盛り上げてくれました。私にとっても楽しくて特別な撮影になりました。