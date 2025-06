8年連続No.1を獲得！ハーバー研究所「化粧オイルカテゴリ」マーケットシェア

ハーバー研究所は、「化粧オイルカテゴリ」のマーケットシェアにおいて、2017年から2024年までの8年連続で国内売上No.1※1を獲得しました。

ハーバー研究所は、「化粧オイルカテゴリ」のマーケットシェアにおいて、2017年から2024年までの8年連続で国内売上No.1※1を獲得。

ハーバーは1983年11月より販売を開始してから試行錯誤を繰り返し、スクワラン100%、純度99.9%まで精製した美容オイル、高品位「スクワラン」を誕生させました。

高品位「スクワラン」は同社のスキンケアアイテムを代表するロングセラー商品となっています。

また、季節に応じて天然精油※2を配合したラベンダースクワランやフローラルリフトスクワラン、ローズスクワランを限定販売。

肌をケアしながらやさしく上品な香りを楽しめる限定のアイテムです。

ほかにも、お客様のニーズに合わせてスキンケア成分を配合したタイプや、スクワランをバーム状やスティック状にしたスペシャルケアアイテムなど、様々な形でスクワランを展開。

≪ラベンダースクワラン 30mL≫

限定販売中

※なくなり次第終了

『ラベンダースクワラン』30mL

≪フローラルリフトスクワラン 30mL≫

今季発売日未定

『フローラルリフトスクワラン』30ml

≪ローズスクワラン 30mL≫

今季発売日未定

『ローズスクワラン』 30mL

≪悩み・用途に応じた「スクワラン」バリエーション≫

【美容オイル】

『高品位「スクワラン」II』

<植物>

独自のバランスでブレンドした植物スクワラン。

高品位「スクワラン」II

『スクワQ10』

<エイジングケア※3>

うるおい成分コエンザイムQ10(ユビキノン)配合。

『スクワQ10』

『薬用ホワイトニングスクワラン』

<美白※4>

有効成分ビタミンC※5配合。

販売名:薬用 ホワイトニングCオイル

『薬用ホワイトニングスクワラン』

【ミストローション】

『スクワランスパローション』

メイクの上からいつでもうるおい補給。

ナノ乳化したスクワラン※6配合。

『スクワランスパローション』

【バーム状スクワラン】

『海の宝石』

うるおいが長く続く、練り状のスクワラン。

『海の宝石』

『海の宝石 紅潤』

大人の肌に、ハリとうるおいを。

スキンケア成分配合の海の宝石。

『海の宝石 紅潤』

【サプリメント】

『スクワレンSP』

毎日の元気と美容をサポート。

純度99.9%まで精製したスクワレン配合。

『スクワレンSP』

※3 年齢に応じた保湿、ハリのお手入れ

※4 メラニンの生成を抑え、日やけによるシミ・ソバカスを予防

※5 テトラ2-ヘキシルデカン酸アスコルビルEX

※6 保湿成分

