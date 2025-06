プロフィギュアスケーター・羽生結弦が23日発売のモード誌『SPUR』8月号(集英社)と9月27日発売のラグジュアリースタイルマガジン『T JAPAN』(同)に登場する。『SPUR』ではアンバサダーを務めるグッチの衣装をまとった同誌初となる羽生のファッションページや創造の核心に迫るインタビュー、豪華オリジナルカレンダー付録と、特別なコンテンツが満載となる。特集では「A Great Step」と題し、羽生のクリエイティビティが生まれる瞬間にフォーカス。プロ転向後、ますます自由な創造の翼を大きく広げる羽生の思索にふける知的な表情や、新たなインプットを楽しむ姿を捉えた。衣装の完璧な着こなしは、フィッティングの時点で息をのむほど。世界観を瞬時に理解し、より良い写真のために繊細な表情の違いやポージングを微調整する姿はまさに“真の表現者”だった。

インタビューでは、進化し続ける羽生の今と未来を深掘り。羽生が出演・制作総指揮を務め、大成功を収めた公演『ICE STORY 3rd -Echoes of Life- TOUR』を中心に、止まることのない創造哲学の核心へと迫る。インタビュアーは、5年半にわたり羽生への“推し活”を「やっぱりはにゅ活」という人気連載で綴ってきたフモフモ編集長が担当。本人への直接インタビューが実現した。羽生の真摯かつ熱い言葉を送る。特別付録として、羽生の写真が掲載された2025年下半期から2026年までのカレンダーが付く。また、同誌公式Xでは、プレゼントキャンペーンの投稿をリポストした人の中から抽選でサイン入り写真が当たる企画や、セブンネットでの同号予約でフォトカードをプレゼントする企画も実施する。『T JAPAN』9月27日発行号では、表紙とインタビュー特集に羽生が登場。グッチの衣装を身にまとい、類まれなる創造性を表現した数々の写真が誌面を飾る。同誌は、ニューヨーク・タイムズ社がアメリカで発行している『T: The New York Times Style Magazine』の日本版。通常は朝日新聞購読者の一部に無料で年4回配布しているラグジュアリースタイルマガジンだが、創刊10周年を記念し、9月27日発行号では、無料の通常版に加えて、書店で購入できる有料版を発行する。有料版は、無料の通常版とは異なるスペシャル表紙で刊行し、厚紙両面ピンナップが付く。表現力豊かな羽生の世界観を堪能できる。『SPUR』8月号と『T JAPAN』9月27日発行号有料版それぞれに掲載されている応募券をそろえてはがきで応募すると、同誌には掲載されていないそれぞれの雑誌のアザーカット各1点ずつを額装し、抽選で合計2人にプレゼントする合同企画も実施予定。