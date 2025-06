HaaTへ続くものづくりの精神を紐解く特別展示「TIMELESS」を銀座、京都のISSEY MIYAKEで開催

イッセイ ミヤケは、テキスタイルから発想するブランドとして2000年にスタートした、HaaTの特別展示「TIMELESS」をISSEY MIYAKE GINZAとISSEY MIYAKE KYOTOで開催します。© ISSEY MIYAKE INC.HaaTのインド製シリーズ「HaaTH」の原点には、1984年に誕生したASHA BY MDSがあります。これは、インド・アーメダバッドに拠点を置く工房と協働し、現地の天然素材と繊細な伝統技法を生かした服づくりを通して、豊かさと心地よさを兼ね備えた衣服を提案してきたシリーズです。その後、ASHA BY MDS によるものづくりの精神は、2000年に始動したHaaTへと受け継がれています。インドの卓越したクラフツマンシップを現代の感性と響き合わせながら、その歩みは現在HaaTHとして続いています。

© ISSEY MIYAKE INC.本展では、当時アートディレクレターを務めた成瀬始子氏より譲り受けた、1988年制作のビジュアルブック『ASHA BY MDS』から、写真家・清家冨夫氏による印象的な写真作品を抜粋して展示します。また、工房で新たに撮影された映像も上映し、職人たちの手仕事に宿る技と時間、繰り返される所作ににじむ思考の痕跡を記録したドキュメント映像を見ることができます。さらに同書に登場する衣服の一部も復刻、展示されます。© ISSEY MIYAKE INC.インドの風土と生活に根ざした技術、素材への深い理解から生まれるテキスタイルとクラフツマンシップ。その軌跡を辿りながら、ASHA BY MDSからHaaTへと続く、ものづくりの精神を会場で体感してみては。ISSEY MIYAKE KYOTO | KURA会期:2025年7月1日(火)-8月28日(木)住所:ISSEY MIYAKE KYOTO京都府京都市中京区柳馬場通三条下ル槌屋町89ISSEY MIYAKE GINZA | CUBE会期:2025年7月1日(火)-8月28日(木)住所: ISSEY MIYAKE GINZA / 445東京都中央区銀座4-4-5*最新情報はisseymiyake.com をご確認くださいお問い合わせ:ISSEY MIYAKE INC. (イッセイミヤケ)Tel. 03-5454-1705isseymiyake.com