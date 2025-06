TWICE・ツウィやBTS・Vも…スターの魅力は親ゆずり？ルックスだけではない韓国スターに見る“才能の継承”

人目を引くビジュアルで注目を集めるスターたちは、しばしば「その親もまた美しい」と話題になる。まるで遺伝子がそのまま輝きを受け継いだような例は、韓国芸能界でも少なくない。

【画像】「僕よりイケメンだ」BTS・Vが父親を公開

最近、そんな“優秀なDNA”を誇ったのが、TWICEのツウィだ。

ツウィは6月16日、自身のインスタグラムに「オンマ(母親)とデート」と綴り、数枚の写真を投稿。そこには、母親と寄り添って笑顔を浮かべるツーショットがあった。ビジュアル担当と呼ばれるほど美貌で知られるツウィだけに、その母親の気品ある姿にも注目が集まった。

(写真=ツウィInstagram)ツウィと母親

このように親子で美しさを分かち合うスターたちは少なくない。たとえばBTSのVは、あるバラエティ番組で「昔の父の写真を見ると、父のほうが格好いい」と語り、父親の写真を公開。くっきりとした目鼻立ちのその姿は、映画俳優さながらだと話題になった。

同じくBTSのRMも、家族との旅行写真をSNSに投稿。父と向かい合って談笑する姿や、スタイリッシュなコートをまとった母や妹の姿に、ファンからは「家族全員スタイル抜群」と驚きの声が上がった。

(写真=RM Instagram)RMが公開した家族との写真

さらに、両親が芸能人という“芸能一家”の場合、その容姿の良さはより明確に伝わる。

ドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』で知られる女優キョン・ミリの娘イ・ユビとイ・ダインは、美人姉妹として知られ、ともに女優として活躍中だ。女優ファン・シネの娘イ・ジニもモデル・女優として活動しており、「若き日のファン・シネを見ているようだ」とまで言われるほど。

(写真=イ・ユビInstagram)

また、元サッカー韓国代表のイ・ドングッと、ミス・コリア出身のイ・スジンの間に生まれた5人姉弟のうち、特に長女ジェシ、次女ジェア、三女ソラは、アイドル顔負けの美貌でたびたび韓国メディアを賑わせている。

だが、親から受け継がれるのは、外見だけではない。演技や音楽といった表現の才能を引き継ぎ、自らの武器とするスターたちも多い。

例えば俳優ハ・ジョンウは、父が名優キム・ヨンゴンという芸能一家の出身だ。ハ・ジョンウ自身は“親の七光り”と見られるのを避けるため、本名ではなく芸名で活動を始めたが、その演技力の奥には、父の影響があったと考える向きもある。

(写真提供=OSEN)父キム・ヨンゴンと息子ハ・ジョンウ

音楽の世界にも、才能を受け継いだ例が少なくない。

1990年代に『You Are The Only One』『欲張り』などのヒット曲を残した歌手シム・シンの娘であるKISS OF LIFEのベル(本名シム・ヘウォン)は、デビュー前からLE SSERAFIMの楽曲制作に関わるなど、音楽的才能を発揮。ショーケースでは「父にデモ音源を送ってフィードバックをもらっていた」と語り、音楽の道を歩むうえでの親の影響を明かした。

(写真提供=OSEN)父シム・シンと娘ベル

また、1980年代を代表するダンス歌手パク・ナムジョンの娘であるSTAYCのシウンも、父親譲りの高いパフォーマンス力と歌唱力で人気を博している。「今では“シウンのパパ”と呼ばれている」と誇らしげに語った父親との関係性にも、芸の道を共有する親子ならではの誇りがにじむ。

もちろん、「誰々の子」という看板は、ときに重荷になり、ときに追い風になる。芸能界で生き残るのは、血筋ではなく実力だが、その血筋が本人の努力と結びついたとき、たしかな魅力として表れることもあるだろう。

さらに最近では、SNSを通じて家族の姿を自然に公開するスターも増えている。ツウィやRMのように、ふとした投稿をきっかけに「親に似ている」「家族全員が絵になる」と注目を集めるケースも少なくない。

見た目や才能がどこから来たのかを想像しながら、ファンがスターの背景に目を向けるようになったいま、家族という存在もまた、ひとつの関心の対象になっているのかもしれない。

(文=スポーツソウル日本版編集部)