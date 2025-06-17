¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¶µ»ÕÌò¤ÎÂíÆâ¸øÈþ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤ò¾Þ»¿
½÷Í¥¤ÎÂíÆâ¸øÈþ¡Ê35ºÐ¡Ë¤¬¡¢6·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿µª¹Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÄáÉÓ¤Î²ÈÂ²¤Ë´¥ÇÕ¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëº£ÅÄÈþºù¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡Á¡×¤ò¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¾Þ»¿¤·¡¢ÄáÉÓ¤È¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡ª¡×¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤ò±é¤¸¤¿ÂíÆâ¸øÈþ¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¹âÃÎ¸©¤Î·ÝÀ¾Â¼¤ò¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤È¶¦¤ËË¬Ìä¡£
ÄáÉÓ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¡£½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢ÂíÆâ¤Ï¹âÃÎ¤Î³¤¤ÇÄ¥¤êÀÚ¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ö¡ÊÉþ¤¬¡ËÁ´Éô¤Ó¤Á¤ã¤Ó¤Á¤ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¤¡¢ÄáÉÓ¤«¤é¡Ö¤¢¤«¤ó¤¢¤«¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤é¡×¤È¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢º£ÅÄÈþºù¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤Î¸ýÊÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡Á¡×¤¬±ÇÁü¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂíÆâ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Èº£ÅÄ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ò¾Þ»¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂíÆâ¤¬ÄáÉÓ¤È¤Î¥í¥±¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡ª¡×¤È´î¤Ó¡¢ÂíÆâ¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¡£
Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤ò±é¤¸¤¿ÂíÆâ¸øÈþ¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¹âÃÎ¸©¤Î·ÝÀ¾Â¼¤ò¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤È¶¦¤ËË¬Ìä¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢º£ÅÄÈþºù¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤Î¸ýÊÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡Á¡×¤¬±ÇÁü¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂíÆâ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Èº£ÅÄ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ò¾Þ»¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂíÆâ¤¬ÄáÉÓ¤È¤Î¥í¥±¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡ª¡×¤È´î¤Ó¡¢ÂíÆâ¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¡£