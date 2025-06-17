¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬G7¥µ¥ß¥Ã¥È½éÆü¤Ç°ÛÎã¤Îµ¢¹ñ¤Ø¡¡ÃæÅì¾ðÀª¤ËÂÐ±þ¤ÈÀâÌÀ¤â¡ÄÁá´üµ¢¹ñ¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»ýÏÀ±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À
¥«¥Ê¥À¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëG7¥µ¥ß¥Ã¥È¡á¼çÍ×7¤«¹ñ¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬²ñµÄ¤Î½ªÎ»¤òÂÔ¤¿¤º¡¢½éÆü¤Çµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï½éÆü¤ÎÍ¼¿©²ñ¤ò½ª¤¨¼¡Âè¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢ÀìÍÑ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¾è¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Öµ¢¹ñ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£¤¢¤¹¤â¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤Î¹¶·â¤Î±þ½·¤¬Â³¤¯ÃæÅì¾ðÀª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤ËÂÐ¤·¡¢µ¢¹ñ¸å¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎºîÀï»ØÎá¼¼¤Ç¤¿¤À¤Á¤Ë²ñµÄ¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤òÌ¿¤¸¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¶ÛÇ÷¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢G7¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ï2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÏÃ¤·¹ç¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÉÔºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖG7¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÏG8¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥Ð¥Þ¡Ê¸µÊÆÂçÅýÎÎ¡Ë¤È¥È¥ë¥É¡¼¡ÊÁ°¥«¥Ê¥À¼óÁê¡Ë¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¥í¥·¥¢¤ò»²²Ã¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
Áá´ü¤Îµ¢¹ñ¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤¬»²²Ã¤·¤Ê¤¤ÏÈÁÈ¤ß¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»ýÏÀ¤¬±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÃæÅì¾ðÀª¤ÎÄÃÀÅ²½¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ò´Þ¤á¤¿G7¤¬·ëÂ«¤ò¼¨¤¹Æñ¤·¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£