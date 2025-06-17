¡Ö¼Â¸½¤·¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×CWC¤ËÎ×¤à±ºÏÂ¤Î¥µ¥ô¥£¥ª¤¬¸ÅÁã¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë´üÂÔ¡ª¡È¶¦±é¡É¤·¤¿¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä
¡¡ ¸½ÃÏ£¶·î17Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(CWC)¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£±Àá¤Ç¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¶¯¹ë¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ØFiFA.com¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿±ºÏÂ¤ÎMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¤òÀï¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡º£²ó¤ÎCWC¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ô¥£¥ª¤Î¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Í¡£ËÍ¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÍ£°ì¤ÎÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈËÍ¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¾å¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢28ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤ò¿Ö¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¡Ë¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥Õ¥§¥Î¥á¡¼¥Î¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö2002Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¤È¤¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÍ¥¾¡¤ò½Ë¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ØFiFA.com¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿±ºÏÂ¤ÎMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¤òÀï¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡º£²ó¤ÎCWC¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ô¥£¥ª¤Î¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Í¡£ËÍ¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÍ£°ì¤ÎÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈËÍ¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¾å¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢28ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤ò¿Ö¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¡Ë¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥Õ¥§¥Î¥á¡¼¥Î¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö2002Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¤È¤¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÍ¥¾¡¤ò½Ë¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô