Æü¥Æ¥ì¡¦²Ï½ÐÆàÅÔÈþ¥¢¥Ê¡¢ÄË¥Ð¥Ã¥°¡õ¥Ï¥Ã¥Ô¥³¡¼¥Ç¤Î¥¬¥Á¥ª¥¿»Ñ¤¬¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î²Ï½ÐÆàÅÔÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£±£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£À¼Í¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë¸ø±é¤Ë¡¢¡ÈÄË¥Ð¥Ã¥°¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ»²Àï¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡²Ï½Ð¥¢¥Ê¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö£Ð£á£ò£á£ä£ï£ø¡¡£Ì£é£ö£å¡¡£Ä£ï£ð£å¡¡£Ó£ð£á£ã£å¡¡Ìë¤Î¸ø±é¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡ª¡¡À¸¤ÇÀ¼Í¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÏ¯ÆÉ¤È²Î¤òÄ°¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤ËìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¡¡¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¤âÂç¹¥¤¡ª¡ª¡¡ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò¹¤²¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢ÄË¥Ð¥Ã¥°»ý¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦£±Ç¯Á°¤ÎÌ´¤ò³ð¡Ê¤«¤Ê¡Ë¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡¤Þ¤¢¤Þ¤¢´°À®ÅÙ¹â¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¾Ð¡¡°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Í§Ã£¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¡¢¡È¿ä¤·¡É¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÉÕ¤±¤¿ÄÌ¾Î¡ÈÄË¥Ð¥Ã¥°¡É¤âÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¿ä¤·¥¥ã¥é¤Î°áÁõ¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿Ë¡Èï¥³¡¼¥Ç¡ÊÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¯¤Ê¤è¡Ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢¼êºî¤ê¤é¤·¤¤¡Äë§¡Ê¤¿¤¹¤¡Ë¤â¼êË¥¤¤¤é¤·¤¤¡Ä¡£¡Ë¡¡¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢¤³¤Î£±Æü¤Î¤¿¤á¤Ë¤«¤±¤¿»þ´Ö¤ÎÊ¬¤À¤±¡¢ÅöÆü¤¬ºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¤§¡¡Â¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤óÃ£¤ÎÄË¥Ð¤ä¥³¡¼¥Ç¤ò¸«¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤©¡ÊÉÝ¡Ë¡¡Í·¤Ó¤ä¼ñÌ£¤Ã¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É³Ú¤·¤¤¡ª¡ªÀ¸¤¤Æ¤ë¡ª¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡¡¿ä¤·¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÆü¡¹¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¥ª¥¿¥¯¤Î£±Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê¼Ì¿¿¡ª±Êµ×ÊÝÂ¸¤À¡Á¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡ª¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë°Ì²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£