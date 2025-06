【ボーダーランズ4】 9月12日 発売予定 価格: 9,460円(通常版) 13,860円(デラックス・エディション/デジタル版のみ) 16,500円(超デラックス・エディション)

2KとGearbox Softwareは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC向け「ボーダーランズ4」の予約受付を開始した。価格は通常版が9,460円。また、2025年後半にはNintendo Switch 2での発売も予定している。

「ボーダーランズ4」はシリーズ史上最凶の独裁者が支配する新たな惑星を舞台に富と栄光を求める4人の新たなヴォルト・ハンターの一人として、強力なアクションスキルを駆使し、奥深いスキル・ツリーでビルドをカスタマイズしながら、敵を蹴散らしていくシューティングRPGゲーム。多彩な武器とアクションスキルで、爽快なシューティングが楽しめる。

また、予約受付開始に併せて描きおろした日本版オリジナルキーアートの画像を公開した。

(C)2025 Gearbox Software. Published by 2K Games. Developed by Gearbox. Gearbox, Borderlands, and related logos are all trademarks of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.