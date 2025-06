個人情報なしで紐づく紹介施策、特許技術でリファラルを効率化！マーケティングデザイン「クチコプレミアム」

マーケティングデザインは、サービス提供企業が抱える紹介キャンペーンにおける個人情報保護や運用負荷、効果測定の課題を解決する特許技術(特許第6052714号)を活用したリファラルマーケティングツール「クチコプレミアム」の提供を強化。

マーケティングデザインは、サービス提供企業が抱える紹介キャンペーンにおける個人情報保護や運用負荷、効果測定の課題を解決する特許技術(特許第6052714号)を活用したリファラルマーケティングツール「クチコプレミアム」の提供を強化します。

近年、スポーツジム、教習所、塾などの会員制サービスや、ECサイト、通販サイト、サブスクリプションサービスを提供する企業にとって、新規顧客獲得手段として紹介キャンペーンが有効視されています。

しかし、従来の紹介キャンペーンにおいては、紹介者から紹介された被紹介者がサービス提供を受けた際に、サービス提供者が被紹介者から直接紹介者の個人情報を取得することが困難になっており、これが紹介キャンペーンが有効に機能しにくいという課題や、運用負荷の高さの原因となっていました。

サービス提供者としては、既存のサービスサイトの会員情報を活用できないか、という背景もありました。

「クチコプレミアム」は、この課題を解決するために開発された特許技術(特許第6052714号)を活用したリファラルマーケティングツールです。

このシステムは、サービスサイトに既に登録されている会員情報(メールアドレスなどの識別情報)を活用することで、被紹介者から紹介者の個人情報を直接取得することなく、紹介者と被紹介者をシステム的に関連付ける(紐づける)ことを可能にします。

具体的には、以下の仕組みによって実現されます。

・紹介者がサービスサイトにログインまたは会員登録し、紹介キャンペーンに参加すると、システムは紹介者識別情報を含む紹介情報を発行します。

この情報には、紹介者特定のIDなどがパラメータとして含まれる紹介URLや、暗号化された識別情報が利用できます。

・発行された紹介情報は、紹介者のユーザー端末から被紹介者へ共有されます(例:SNSやメール経由)。

・被紹介者がその紹介情報(例:紹介URL)を選択して紹介キャンペーン画面にアクセスすると、紹介者識別情報が被紹介者のユーザー端末(例:ブラウザのクッキー)またはサーバーに一時的に記憶されます。

・被紹介者がサービスの利用や会員登録、特典申請などの特定の条件を満たした後、システムは被紹介者の識別情報(サービスサイトに登録された情報)の入力を受け付けます。

・入力された被紹介者識別情報がサービスサイトのデータベースに存在し、必要に応じてサービス利用実績などが確認されると、システムは一時的に記憶された紹介者識別情報を取得し、紹介者と被紹介者を関連付けます。

この関連付けに基づき、紹介者および/または被紹介者に特典が付与されます。

特典はサービス内で利用可能なギフトカード、電子マネー、ポイント等や、商品配送など様々です。

この仕組みにより、運用効率が劇的に向上し、紹介キャンペーンから得られる成果を最大化することが可能です。

具体的なメリットとしては、以下の点が挙げられます。

効率的な紹介キャンペーンの要素

1. 個人情報保護を強化:被紹介者が紹介者の個人情報を知る必要なく、またシステム側も全ての個人情報を保有・管理する必要がなくなるため、個人情報取り扱いのリスクを低減します。

2. 運用負荷の軽減・業務効率化:煩雑な紹介者・被紹介者の紐付けや成果測定プロセスが自動化されるため、手作業での集計などが不要となり、担当者は紹介プログラムの企画や紹介元の増加施策といった本来注力すべき業務に集中できます。

3. 紹介経由の成果最大化:Web広告と比較して顧客獲得単価を大幅に削減できる事例(寺田倉庫minikura様でWeb広告の1/5を達成)があり、新規顧客の集客促進に繋がります。

また、紹介者にとっては特典が得られるインセンティブ、被紹介者にとっては知人経由で特典が得られることへの興味などにより、参加意欲を高めます。

4. データ活用による意思決定支援:会員IDと連携することで顧客の動きがリアルタイムで見える化され、データの活用に基づいた施策の意思決定や、頻繁に紹介するユーザーなどを特定し、より効果的なキャンペーン展開が可能になります。

5. 既存システムとの連携:Salesforceをはじめとする既存の顧客管理システム等との連携により、導入プロセスや効果測定をスムーズに行えます。

6. ユーザーにとっての手軽さ:自身が既に会員登録しているサービスサイトを介してキャンペーンに参加できるため、新たに個人情報を登録し直す手間が解消されます。

「クチコプレミアム」は、これらの特徴により、企業、紹介者、被紹介者の「三方よし」を実現する強力なツールとなります。

既に、株式会社シアーズホーム様や寺田倉庫株式会社 minikura様など、多くの企業で導入され、顧客獲得単価1/5といった具体的な成果を上げています。

(シアーズホーム様では「集客数3倍」の成果を確認しています。)

■サービスの特徴

・クチコプレミアムについて

「クチコプレミアム」は、LINEやメール、二次元コードにより、既存顧客からのクチコミ・紹介を促進するクラウドサービスです。

Web広告費用が高騰し続ける中、紹介キャンペーンは成果報酬型のため低リスクで高い費用対効果を実現できます。

また、既存顧客との共同購買体験によりLTV(生涯顧客価値)の向上も期待できる循環型社会にあったマーケティングツールです。

■料金

クチコプレミアム:月額24,000円〜80,000円(プランにより異なる)

