和の知恵が詰まった、賢く・おいしく・ヘルシーな食体験！こんにゃくパーク『さしみこんにゃくの日』特別企画

こんにゃくパークは、7月1日『さしみこんにゃくの日』特別企画として、2025年6月28日(土)〜7月6日(日)の期間限定イベントを開催!

こんにゃくバイキングでは、形や切り方で食感の違いを楽しめる「中とろ風おさしみこんにゃく」、「生大とろ風さしみこんにゃく」、「うすぎりさしみゆば風こんにゃく」の3種類の刺身こんにゃくの食べ比べを実施します。

また、お得な『さしみこんにゃくの日』限定セットも販売します。

■『さしみこんにゃくの日』特別企画概要

(1)こんにゃくバイキング「さしみこんにゃく」食べ比べ

3種類の刺身こんにゃくを試してお気に入りを見つけてください。

・中とろ風おさしみこんにゃく

・生大とろ風さしみこんにゃく

・うすぎりさしみゆば風こんにゃく

(2)『さしみこんにゃくの日』限定セット販売

セット名:「さしみこんにゃくの日限定セット」

内容 :・月のうさぎおさしみこんにゃく 1個

・酢みそで食べるまるまるの刺身こんにゃく 1個

・中とろ風おさしみこんにゃく 1個

・生大とろ風さしみこんにゃく 2個

・うすぎりさしみゆば風こんにゃく 1個

・酢みそ(30g×3個入) 1パック

価格 :951円(税込)

期間 :6月28日(土)〜7月6日(日)

「さしみこんにゃくの日」食べ比べ3種

「さしみこんにゃくの日」限定セット

