天候に左右されない室内で楽しめる！Holy House　夏季限定イベント「流しそうめん」

一棟貸しの泊まれるからくり屋敷「Holy House(ホーリーハウス)」にて、7月・8月の夏季限定イベント「流しそうめん」の提供を開始します。

Holy House 夏季限定イベント「流しそうめん」

■Holy House 概要

所在地 :東京都中野区白鷺1-27-5

アクセス :西武新宿線鷺ノ宮駅 徒歩4分

電話番号 :090-9131-4370

部屋数 :2LDK

天候に左右されない室内で、笑顔あふれる“夏の思い出”をホーリーハウスで体験してください。

■流しそうめん機はスタッフが組み立て!

お水を入れてボタンを押せばいつでも利用できます。

そうめんはお好きなタイミングで茹でて出来立てをお召し上がりください!お子様のテンションも爆上がり間違いなし!

そうめんやめんつゆも人数に合わせてプレゼントします。

(お一人様につき100g相当のそうめんと、1グループにつき めんつゆ原液500ml 1本)

召し上がらない場合はお土産に持ち帰ることが可能です。

片付けもスタッフが行います。

設備・アメニティ

【キッチン】

3口IHコンロ、冷蔵庫、トースター、炊飯器、レンジ、4〜5人用ホットプレート(平面、グリル、たこ焼き)、ケトル、カセットコンロ、鍋、フライパン、トング、菜箸、フォンデュフォーク、もんじゃお好み焼き用ヘラ、たこ焼き用ピック、食器、カトラリー、箸、包丁・まな板、フライ返し、スライサー、缶切り、ハサミ、おたま、ラップ、アルミホイル、洗剤、スポンジ、台布巾、計量カップ、ざる、ボール、ネスプレッソ(カプセル、砂糖、ミルク)、キッチンペーパー、かき氷機、ソーメンスライダー&材料(夏季限定)、ポップコーンメーカー(冬季限定)、油、塩、胡椒

【浴室・脱衣所】

洗濯機、浴室乾燥機、ドライヤー、ヘアアイロン、フェイスタオル、バスタオル、歯ブラシ、シャンプー、コンディショナー、ベビーソープ、ボディソープ、ハンドソープ、洗濯用ジェルボール

【その他】

TV(YouTube、Netflix)、ティッシュ、除菌スプレー、おもちゃ、アイロン、非接触型体温計、加湿器、Wi-Fi、ハンガー、清掃道具

