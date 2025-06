2位:台東区/19票

All About ニュース編集部では、3月1〜10日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「東京23区で住みここちのいい自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、「住民の地域愛が強いと思う東京23区の自治体」ランキングの結果をご紹介します。下町情緒が色濃く残る台東区は、浅草寺や上野公園を地元の誇りとして大切にしてきました。地域の縁日や祭りが頻繁に開かれ、世代や国籍を問わず住民同士で顔なじみになる機会も多いエリア。景観保全・伝統文化支援へのボランティア参加も活発で、自区への愛着が自然と育まれています。

1位:江戸川区/21票

回答者からは「伝統工芸品が豊富で、浅草のある台東区は創業何十年何百年のお店がたくさんある」(20代女性/東京都)、「地域のお祭りが多く、地域のつながりを大事にしているため」(30代女性/東京都)、「浅草、上野を中心とした下町文化。三社祭など地域イベントの参加意識が高い」(50代男性/東京都)などの声が寄せられています。雄大な江戸川沿いの自然環境やレジャー施設に恵まれた江戸川区では、川辺の清掃活動や花火大会、夏の水辺イベントなどを通じて住民が一体感を深めています。自治会や子育て支援が地域に根づき、世代を超えた絆が強いのも特徴です。回答者からは「地域イベントや地元活動が盛んで、住民同士のつながりが強く、地域に誇りを持って暮らしている方が多いから」(20代女性/東京都)、「下町が色濃く残るエリアであり、地元に根付いた商店街や祭りなどが多いエリアだと思う」(40代女性/神奈川県)、「地域愛が強いからこそ地元の祭りなどが盛んなイメージがあります」(30代女性/埼玉県)といった声が寄せられています。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)