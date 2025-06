黒いロングドレスから上品な肌見せ

俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは6月15日、自身のInstagramを更新。透け感のあるドレス姿を披露し、反響を呼んでいます。Koki,さんは「Another look from the Weibo movie night(Weiboムービーナイトの別の写真)」とつづり、3枚の写真を投稿しました。14日に、中国の大手SNS「Weibo(微博)」が主催する映画の祭典「Weibo Movie Night 2025」に出席し、賞を受賞したことを報告していたKoki,さん。今回の投稿は、その際の別カットのようです。写真では、透け感のある黒いロングドレスをまとい、デコルテや脚を上品に露出しています。この投稿には、本記事執筆時点で3万件を超える「いいね!」が寄せられています。14日の投稿では、白いシャツに黒いタイトなロングスカートを合わせた姿を披露したKoki,さん。手にはトロフィーを持ち、笑顔を見せています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:五六七 八千代)