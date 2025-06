【東京マルイ 価格改定】 6月23日出荷分~ 実施予定

サムライエッジ スタンダードモデル

東京マルイは、ガスガン3製品の価格を6月23日に改定する。同日の改定にはガスガンや「エアーリボルバー プロ」各種が含まれており、今回追加で3製品の価格改定が決定した。

改定の対象と改定後の価格はガスガン「サムライエッジ スタンダードモデル」18,800円、「サムライエッジ スタンダードモデル〈ハイグレードタイプ〉」22,800円、「アルバート.W.モデル 01P」25,800円。原材料の価格高騰が解消せず、改定を決めたという。

サムライエッジ スタンダードモデル〈ハイグレードタイプ〉

アルバート.W.モデル 01P

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. / (C)2017 TOKYO MARUI Co., Ltd. All rights reserved.