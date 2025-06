【Stellar Blade(ステラーブレイド):300万本突破】 6月16日 発表

プレイステーション 5/PC用アクションゲーム「Stellar Blade(ステラーブレイド)」の販売本数が300万本を突破した。

「ステラーブレイド」はSHIFT UPが手がけたアクションゲーム。2024年4月にPS5版が発売されたあと、6月12日にPC版が発売されたばかりだが、今回全プラットフォームでの販売本数が300万本を突破したことが発表された。

公式Xでは300万本突破を記念した画像を公開。またSHIFT UPのIR資料では「ステラーブレイド」の続編を計画していることが明らかになっている。

To all Players around the world who have shown love for Stellar Blade, we extend our deepest gratitude and respect.#StellarBlade #3Million #ForPlayers #PS5 #PC pic.twitter.com/Q4zopXzxX5