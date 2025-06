商品の入出庫から在庫管理、個体管理、検品・メンテナンスまでをワンストップで支援！富士ロジテックホールディングス「レンタル事業者向け総合物流サービス」

富士ロジテックホールディングスは、新たに開発したレンタル管理システムを用いた「レンタル事業者向け総合物流サービス」を2025年秋ごろより提供開始します。

富士ロジテックホールディングスは、新たに開発したレンタル管理システムを用いた「レンタル事業者向け総合物流サービス」を2025年秋ごろより提供開始!

このサービスは、拡大するシェアリングエコノミー市場においてレンタル事業を展開する企業に向けて、商品の入出庫から在庫管理、個体管理、検品・メンテナンスまでをワンストップで支援します。

【サービスの特徴】

〜レンタル事業に必要な物流プロセスをワンストップで提供〜

同社で開発した「レンタル管理システム」は、商品の所在管理から返却確認、品質チェックまでを一元管理できるなど、レンタル事業に特化した機能を実装しています。

シーズン性レジャー用品(ウィンタースポーツ、キャンプ用品など)、高級ブランド品(バッグ、アクセサリー)、ユニフォーム、介護用品、医療機器など、様々な商品カテゴリーに対応可能です。

また、全商品にシリアルナンバーを付与することにより、貸出から返却までのプロセスを可視化。

個体ごとの管理が必要な高価品や状態管理が重要な商品にも対応可能です。

加えて、返却後の状態検品、クリーニングや簡易補修などのリユースプロセスも組み込むことで、レンタル商品の品質維持を支援します。

<主なサービス内容>

■レンタル品の保管・在庫管理

同社の倉庫施設を活用した商品保管と在庫管理

■入出庫処理・発送業務

レンタル依頼に応じた商品のピッキングから梱包、発送まで対応

■返却確認・品質チェック

返却された商品の確認、状態チェック、必要に応じた補修対応

■専用システムの提供

同社開発のレンタル管理システムによる一元管理

■社内資産管理の運用代行

社内の貸与品(PC、制服など)管理代行

■カスタマイズ対応

顧客ごとの業務フローや商品特性に合わせたカスタマイズ

