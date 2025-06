『美女と野獣』『アラジン』をはじめ、数々のアニメーション映画の実写化を成功させてきたディズニーが、その愛らしさで空前のスティッチ・ブームを巻き起こしたアニメーションを完全実写化した映画『リロ&スティッチ』が大ヒット上映中!

日本での公開に先駆け、アメリカをはじめ世界各国で5月23日より公開された『リロ&スティッチ』は、全米でメモリアルデー週末4日間としては歴代 No.1 のオープニング記録となる興行収入1億 8,300 万ドルで堂々のNo.1スタートを切り、驚異の3週連続全米No.1を記録しました。

ディズニー映画『リロ&スティッチ』

2025年6月6日に日本公開を迎え、初週3日間で興行収入5億6,300万円、観客は380,866人を動員し、2024年洋画実写NO.1の興行収入を記録した『ライオン・キング:ムファサ』の日本オープニング記録(※3日間で3.7億円)を超える大ヒットスタート&週末観客動員ランキング初登場1位を記録した、ディズニー映画『リロ&スティッチ』

2週目となる6月13日〜15日の3日間では興行収入4億5,529万円、観客は312,733人を動員し、6月13日に公開された超豪華俳優陣が名を連ねる話題作『フロントライン』や、各国の映画祭で上映されポルト映画祭グランプリを受賞した『ドールハウス』などの強敵を抑え、見事2週連続 NO.1を獲得しました!

6月15日までの成績は、興行収入12億8,000万円、動員は876,497人を記録しています。

華々しい日本の記録と口コミの好評ぶりに、「スティッチ」から手書きメッセージで「ありがとう ぼくのオハナ」と綴られた手紙も到着しました。

勢い止まらぬ“スティッチ旋風”は日本に留まらず、世界興収は8.5億ドル(※日本円で約1,224億円)を突破し、世界中を席巻しています! ※Box office mojo 調べ/※1ドル=144円6月16日(月)時点

大ヒットしている背景には、何度でも観たいと口を揃えるリピーターの口コミと、口コミを見た新規鑑賞者による動員の相乗効果、そして豊富な上映形態があります。

新たに鑑賞された方からは

「泣くと聞いてたけど家族の絆、姉妹の絆に泣いた」

「個人的過去最高のディズニー実写映画だった。原作のシーンに忠実な所が沢山あって1ファンとしてすごく嬉しかったし本当に作品としての完成度が高かった!満足度高い!」

「ナメてた。こんな泣くとは思わなかった」

「蓋を開けたらアニメ版に忠実でありながらオハナの絆をより強く感じられる作りで普通に泣いた」

と、口コミの想定以上に感動したという声が噴出しました。

既に2回目、3回目の鑑賞を終えたリピーターからは

「2回目も分かってたけど泣きました 字幕も吹替も俳優・声優の方々が素晴らしい!」

「2回目は字幕で見てきた。今回は少し冷静に見られたけど、それでも新たに分かったこともあってより深く感動」

「2回目の方がすごい泣いちゃって目パンパンに腫れた 結末が分かってるからみんなの行動の意味がちゃんと分かってオハナの愛に大感動だった。本当に素敵な作品で何回でも見に行く」

「やっぱり実写のスティッチはいぬっぽさが増して本当にかわいい、いたずらっ子だけどうちにも来てほしい 今日は妹と観に行ったからついリロと妹を重ねて前回よりさらに号泣」

「3回目(字幕)。2回目以降、リロがスティッチにフラ教えるシーンで涙出るからだめwww最後知ってたらあそこ耐えられん」

「3回目見てきた!ナニにフォーカスしたことでアニメには無いシーンが追加されていて、そのシーンの伏線回収がしっかり後半でされていることに気づいた」

と、繰り返し見ることで新たに気づく要素や、何度見ても感情移入して泣けてしまうキャラクターのバックグラウンド、実写版ならではのストーリー展開に反響が寄せられ、まだまだ大席巻を予感させる好評ぶりです。

また、

「4DXにしたんだけど、宇宙も海の中も誰かが荒ぶるたびに動くからほんとに面白かった」

「2回目の鑑賞は4DXにしてみた。ディズニーランドにこんなアトラクションありそうって感じの楽しい映画体験だった」

「(4DX)めちゃくちゃ良かった!ハワイの風を感じられたの大満足!」

「明日3回目のリロ&スティッチは4DXの吹替で観てきます!」

など、ハワイの大自然やスティッチの暴れっぷりが存分に味わえるプレミアムラージフォーマットで楽しむ方の声も多く上がっていました。

世はまさに第二次スティッチ・ブーム到来中!スティッチのぬいぐるみを持って劇場に通うリピーターも

ロフト、KIDDY LAND、TOYLO PARKなど、数多くの都内店舗で豊富なスティッチグッズを展開中。

日本最大のディズニーストア ディズニーフラッグシップ東京ではこれまでにない規模のスティッチ装飾やグッズでスティッチの大ブームを盛り上げており、舞浜イクスピアリでは噴水に波乗りスティッチが登場しています。

各所に装飾が施された様子を見に、イクスピアリに2回目、3回目の鑑賞をしに行くファンの姿も見られました。

各装飾の写真を収めたり、各店舗でゲットしたスティッチのぬいぐるみを連れ劇場に通う様子がSNSに数多くアップされ、まさに推し活ならぬ“スティッチ活”にいそしむファンが爆増。

さらに、「4DX映画やフラッグシップに連れて行ったスティッチは昔ディズニーランドで買ってもらったスティッチのぬいぐるみ。まさか初めてお迎えしたスティッチのぬいと映画館でリロ&スティッチを見る日が来るなんて…」と、当時のスティッチ・ブーム時のぬいぐるみとともに各所を訪れるファンの姿も。

実写版の劇場公開での大ヒットを受け、10〜20代を中心にグッズが大流行した2000年代のスティッチ・ブームの再来を感じさせる熱狂ぶりです。

また、機体全体にスティッチのイラストが描かれた特別塗装機を運航させているハワイアン航空をはじめ、スティッチとの特別タイアップCMを放映中の KING’S HAWAIIAN、『リロ&スティッチ』デザインのボックス入りSPAM、ドッグカメラでスティッチを観察するタイアップCMを公開中のFurboなど、世界的なブランドとのグローバルキャンペーンも多数実施されています。

本作の大ヒットを記念して、「リロ&スティッチ」第2弾先着入場者プレゼントも決定。

6月21日よりスティッチのプリンセス・コラボ ポストカードが配布される事になりました。

※特典はおひとり1枚プレゼントで、なくなり次第配布終了

※特典は上映劇場(一部劇場を除く)のみ入手可能

日本、そして世界中で“オハナ<家族>”の輪を広げていく『リロ&スティッチ』がどこまで記録を更新し続けるのか、今後も目が離せません。

“オハナは<家族>”。家族はいつもそばにいる。何があっても――。

ディズニー実写映画『リロ&スティッチ』は、全国大ヒット公開中です!

ディズニー映画『リロ&スティッチ』作品情報

タイトル:『リロ&スティッチ』

公開日:2025年6月6日(金)公開中

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

原題:Lilo & Stitch

監督:ディーン・フライシャー・キャンプ

キャスト:クリス・サンダース(スティッチ役)/マイア・ケアロハ(リロ役)

オリジナル・サウンドトラック:ウォルト・ディズニー・レコード

ディズニーの『リロ&スティッチ』を実写映画化。

両親を亡くした少女リロと姉のナニ。

ひとりでリロを育てようと奮闘するナニだったが、若すぎる彼女は失敗ばかり。

離れ離れになってしまいそうな姉妹の前に現れたのは、家族の愛を知らない暴れん坊のエイリアン、スティッチ。

予測不可能な彼の行動は、平和な島に大混乱を巻き起こすが、その奇跡の出会いはやがて、希望を失いかけた姉妹を変えていく…。

ハワイのカウアイ島を舞台に、“オハナ<家族>”の大切な絆を描く感動のハートフル・ファンタジー。

