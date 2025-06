Unsung Fieldsは、アイリスオーヤマの関連会社であり、同グループのDX・IT戦略を担うiFINDと、アイリスグループの幅広い事業領域におけるAI技術の戦略的活用を目的として、資本業務提携契約を締結しました。

Unsung Fields

Unsung Fieldsは、アイリスオーヤマの関連会社であり、同グループのDX・IT戦略を担うiFINDと、アイリスグループの幅広い事業領域におけるAI技術の戦略的活用を目的として、資本業務提携契約を締結。

Unsung Fieldsは、分散型データセンター技術を軸に、高性能かつ柔軟なHPCホスティングやサーバレスAPI サービスを提供し、低コスト・高可用性のAIインフラを構築・運用しています。

iFINDは、アイリスオーヤマ株式会社の代表取締役社長である大山 晃弘氏が代表を務め、アイリスグループ全体のDX・IT機能を担う企業です。

ITシステムやインフラの構築、システム開発を通じて、グループの業務のデジタル化と効率化を推進しています。

この提携では、両社の強みを活かしながら、既存のAI活用をさらに進化させ、より効率的かつ高性能なAI環境を構築することで、アイリスグループの事業成長を支援するとともに、AIを活用した新たな価値の創出に取り組むとのことです。

■両社代表コメント

株式会社Unsung Fields 代表取締役社長 潮田 和則コメント

「この資本業務提携は、AIインフラと製品開発の両面で強みを持つ両社が連携することで、AI活用をより実用的かつ持続可能なものへと進化させる第一歩です。

私たちは、分散型インフラと直感的に使えるクラウド技術を通じて、アイリスオーヤマ様をはじめとする、アイリスオーヤマ様の関連する事業の成長と社会全体のAI活用の加速を支援していきます。」

iFIND株式会社 代表 大山 晃弘コメント

「アイリスオーヤマが展開する家電やロボティクス、AIカメラなどの事業をさらに成長させるためには、AI技術の活用とその基盤の高度化が不可欠です。

今回の提携により、AIインフラ領域で高い専門性を持つUnsung Fields社との連携が実現し、アイリスオーヤマのAI実装をより実用的かつ効率的に進められる体制が整います。

この資本業務提携を通じて、既存事業の強化と新たな価値創出の両立を図っていきます。」

■提携内容(概要)

・AI推論に最適化した分散クラウド基盤の提供と運用支援

・家電、業務用清掃ロボット、AIカメラなどアイリスグループの各事業領域に

おけるAI活用の拡大と最適化

・中長期にわたるAI戦略立案、R&D協力、技術人材交流

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post アイリスオーヤマの AI活用推進を担うiFINDと資本業務提携を締結!Unsung Fields appeared first on Dtimes.