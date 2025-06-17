ÌðÂô¿´¡Ö¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤Þ¤¿¤Í¡×¡ÈÆ±À¤Âå½÷»Ò¡É¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤òÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¤ÇÊó¹ð¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤ÎÌðÂô¿´¡Ê44¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Û¤·¤Î¤¢¤¡Ê48¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÌðÂô¤Ï¡Ö¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤È¡¡º£Íß¤·¤¤Éþ¤òget¤·¤Æ¡¡¤ªÂ·¤¤¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¡¥é¥ó¥Á¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¶á¶·Êó¹ð¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¾ðÊó¤Ï¥á¥â¤ò¤·¤Æ¡¡¼¡¤ÎÍ½Äê¤ò·è¤á¤ë¤È¤¼êÄ¢¤ò½Ð¤¹¤¢¤¤Á¤ã¤ó¡¡·ÈÂÓ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¼êÄ¢¤ÎÆóÅáÎ®¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö½÷»Ò¥È¡¼¥¯¤«¤é¥Þ¥Þ¥È¡¼¥¯Éý¹¤á¥È¡¼¥¯¡×¤È´®Ç½¡£¤·¤«¤·¡Öµ¢¤ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾®Áö¤ê¾Ã²½±¿Æ°¡ª¤Þ¤µ¤«»£¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¤ËÆ°¤±¤¿¥é¥Ã¥¡¼¤ÊÆü¡¡¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤Þ¤¿¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤ªÇã¤¤Êª¹Ô¤³¤¦¤Í¡×¤ÈÊÖ¿®¡£¤Þ¤¿¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡Ö¤ª¥Ç¡¼¥È¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖÄ«¤«¤é¤ªÇã¤¤Êª¤·¤Æ¡¢¤ª¼÷»Ê¿©¤Ù¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤ªÃã¤·¤Æ¡¡¾Ð¤Ã¤¿¤êµã¤¤¤¿¤êË»¤·¤¤¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£