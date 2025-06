サッカー女子日本代表“なでしこジャパン”のDF清水梨紗(マンチェスターC)が17日までに自身のインスタグラムを更新。15日に29歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「I turned 29 today!!Thank you for all the birthday messages(29歳を迎えました。誕生日メッセージありがとうございます)」と報告。サングラスをかけ、両肩を露出した夏を感じさせるキャミソールワンピース姿など3枚の写真を公開した。

ファンからは祝福の声とともに「相変わらず可愛い、いやお美しい」「可愛くて素敵」「いくつになっても可愛すぎる」「色気が凄い」「なでしこ復帰期待してます!」などの声も上がった。

清水は昨年7月のパリ五輪1次リーグ初戦のスペイン戦で右膝前十字じん帯断裂の重傷を負い、今季のクラブでの公式戦出場はなかった。来季の復帰に向け、リハビリ、トレーニングに励んでいる。