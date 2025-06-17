¥ß¥Ã¥Ä¡¡¿ÆÍ§¡¦¥Þ¥Ä¥³¤Î°Õ³°¤ÊÆÃµ»ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢À¨¤¤¾å¼ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡Ê50¡Ë¤¬16Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿ÆÍ§¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¤Î°Õ³°¤ÊÆÃµ»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î¼ò°æË¡»Ò¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯ÏÂ·Ã¡¢¥á¥¤¥ê¡¼¡¦¥à¡¼¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÀ±¶ý¥¹¥¥ã¥Ã¥È¡×¤Î·ëÀ®20¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ç¡¢5·î17Æü¤ÎÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï¼ò°æ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡ÖÀ±¶ý¥¹¥¥ã¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿·½É2ÃúÌÜ¤Ç»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¡¢¤¢¤Î3¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢Í×¤Ï3¿Í¤Î¥Ó¥Ã¥°¥·¥ç¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡ÊÅö»þ¤Ï¡ËÂå¤ï¤ê¤Ð¤ó¤³¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¿¡£2ËÜ¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ç¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤½¤ì¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÆÍÁ³¡¢À±¶ý¥¹¥¥ã¥Ã¥È¤Î¤ª3Êý¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¨¡¢Ã¯¤Î¤³¤È¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ò°æ¤¬¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤â¤Í¡¢5¿Í¤È¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö5¿Í¡¢6¿Í¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¥ß¥Ã¥Ä¡£¡Ö5¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ï¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¢¤Î¿Í¡¢À¨¤¤¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¹ç¤¤¤Î¼ê¤È¤«¡£¡È¤è¤Ã¡ª¡É¤È¤«¡¢¡ÈÆüËÜ°ì¡ª¡É¤È¤«¡¢¡ÈÀ¼»÷¤Æ¤ë¡ª¡É¤È¤«¤Í¡×¤È¿ÆÍ§¤Î°Õ³°¤ÊÆÃµ»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶Æ°¡£¥ß¥Ã¥Ä¤â¡Ö¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£