ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、お風呂上がりを涼やかにしてくれる、ディズニーデザイン「パイルのバスワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「パイルのバスワンピース」

© Disney

価格:2,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

生地:<カットソー>ポリエステル70%、レーヨン30%(パイル)

※涼感を重視した薄手のパイル地のため、透け感があります

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

汗ばむお風呂上がりにオススメのバスワンピース。

フレンチスリーブと膝下丈で着やすいのも◎

パンツやスパッツなどと合わせてパジャマ代わりにしてもOK!

デザインは「ベイマックス」と「スティッチ」の2種類がラインナップされています。

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインのバスワンピース。

白を基調としているので清潔感もたっぷり!

© Disney

一面総柄で、ちょこんと座っている「ベイマックス」や猫の「モチ」の姿がデザインされています。

座っている姿が愛らしく、ほっこりと癒されます☆

スティッチ

© Disney

「スティッチ」デザインのバスワンピース。

明るいグリーンが基調でとっても爽やか◎

© Disney

一面には「スティッチ」や人形の「スクランプ」、ヤシの木やお花などのアートがあしらわれ南国感もあります。

© Disney

<素材アップ>

柔らかな肌触りと涼感のある薄手のパイル地を使用。

さらっと1枚で着れてリラックスタイムにぴったり。

お風呂上がりを涼やかにしてくれる、ディズニーデザイン「パイルのバスワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

