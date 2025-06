セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年6月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 Lぬいぐるみ はちみつ大好き!Ver.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 Lぬいぐるみ はちみつ大好き!Ver.

登場時期:2025年6月13日より順次

サイズ:全長約8×16×33cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーキャラクター「プー」の大きなぬいぐるみがセガプライズに登場!

全長約8×16×33センチと、思わずぎゅーっと抱きしめたくなるサイズ感に仕上げられています。

「プー」のボディには、もこもことした素材が使用されているのもポイント。

「くまのプーさん」がはちみつを食べて嬉しくなっている表情がとってもキュートで、目はキラキラと輝いています。

大好きなはちみつをまとったお口周りと両手にも注目です☆

口元や両手にはちみつがついた、遊び心たっぷりな「プー」のプライズ。

セガプライズの『くまのプーさん』 Lぬいぐるみ はちみつ大好き!Ver.は、2025年6月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 口元や手には大好きな”はちみつ”が!セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 Lぬいぐるみ appeared first on Dtimes.