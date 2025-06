ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年6月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します!

セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期:2025年6月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年6月も、セガプライズから「サンリオキャラクターズ」のキュートなプライズが続々登場!

アニバーサリーイヤーを迎える「マイメロディ」や「クロミ」のぬいぐるみなど、全6アイテムがラインナップされます。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ ANNIVERSARY PARTY

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期:2025年6月13日より順次

サイズ:全長約8×10×20cm

種類:全3種(クロミ、マイメロディ、ウィッシュミーメル)

「マイメロディ50周年」「クロミ20周年」を記念したオリジナルアート“ANNIVERSARY PARTY”シリーズのぬいぐるみ。

センイルケーキ柄のスカートとアメリカンな雰囲気がポイントです!

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Deco Charmy マスコット“クロミ” ANNIVERSARY PARTY

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期:2025年6月13日より順次

サイズ:全長約6×3×12cm

種類:全3種(ピンク、ブルー、パープル)

着せ替えが楽しめるマスコットシリーズ“Deco Charmy(デコチャーミー)”。

フラワーブーケで「クロミ20周年」をお祝いしています☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット ANNIVERSARY PARTY

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期:2025年6月20日より順次

サイズ:全長約8×6×11cm

種類:全3種(クロミ、マイメロディ、マイスウィートピアノ)

「マイメロディ」と「クロミ」のアニバーサリーイヤーを記念したオリジナルアート“ANNIVERSARY PARTY”シリーズです。

センイルケーキ柄のスカートの「マイメロディ」と「クロミ」

さらに、レースでドレッシーに変身した「マイスウィートピアノ」も登場します☆

また、アメリカンな雰囲気もポイントです!

ゆるかわ サンリオキャラクターズ ひょこぴょこ ぬいぐるみ Vol.1

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期:2025年6月20日より順次

サイズ:全長約10×10×15cm

種類:全3種(クロミ、マイメロディ、マイスウィートピアノ)

セガブランド新シリーズ”ひょこぴょこ”がぬいぐるみで登場!

“ひょこ”っと顔をのぞかせ、いつも見守り、癒やしてくれます。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

また、首を傾げたポーズが愛嬌満点!

そばに置いておきたくなるぬいぐるみです☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“クロミ” ANNIVERSARY PARTY

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期:2025年6月20日より順次

サイズ:全長約22×18×35cm

種類:全1種(クロミ)

「マイメロディ50周年」「クロミ20周年」を記念したオリジナルアート“ANNIVERSARY PARTY”シリーズのプライズ。

センイルケーキ柄の衣装がよく似合う「クロミ」です☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“マイメロディ” ANNIVERSARY PARTY

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期:2025年6月20日より順次

サイズ:全長約34×20×28cm

種類:全1種(マイメロディ)

アニバーサリーイヤーのためにデザインされた“ANNIVERSARY PARTY”シリーズの大きなぬいぐるみ。

「マイメロディ」もセンイルケーキ柄の衣装を身に着けています。

がかわいい「クロミ」と「マイメロディ」両方そろえたいLサイズのぬいぐるみです☆

それぞれ、50周年・20周年を迎えた「マイメロディ」と「クロミ」のぬいぐるみやマスコット。

2025年6月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

