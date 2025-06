たからやま醸造は日本酒「TAKARAYAMA米袋ラベル新之助」を販売中です。

たからやま醸造「TAKARAYAMA米袋ラベル新之助」

■部門 :Kura Master 2025 純米酒部門 金賞受賞

■内容量:720ml 1,870円(税込)/1800ml 3,300円(税込)

■販売先:たからやま醸造公式オンラインショップ

※6月16日(月)受注分より、R6BYに切替え

たからやま醸造が製造・販売する日本酒「TAKARAYAMA米袋ラベル新之助」が、フランスで開催されたコンクール「Kura Master 2025」純米酒部門において金賞を受賞。

Kura Masterは、2017年から開催されているフランスの地で行うフランス人のための和酒のコンクールです。

審査員はフランス人を中心としたヨーロッパの方々で、フランス国家が最高職人の資格を証明するMOFの保有者をはじめ、フランスの一流ホテルのトップソムリエやバーマン、カービスト、またレストラン、ホテル、料理学校関係者など飲食業界のプロフェッショナルで構成しています。

現地の食文化のプロフェッショナルによる審査が行われる日本酒コンクールであり、日本酒のフランス市場への浸透と評価向上に貢献しています。

今回の受賞は、旧・宝山酒造から事業を引き継ぎ2024年に発足したたからやま醸造として、初の酒類コンクールでの受賞となります。

これを機に、引き続き“今の時代においしいと思える日本酒”の探求を続けていきます。

なお、当蔵のオンラインショップにおいては、「TAKARAYAMA米袋ラベル新之助」の内容を、2025年6月16日受注分より新酒R6BY(令和6酒造年度)へ切り替えて販売を開始します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「Kura Master 2025」純米酒部門において金賞受賞!たからやま醸造「TAKARAYAMA米袋ラベル新之助」 appeared first on Dtimes.