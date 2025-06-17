ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤Ç¡È¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¡É¡¡ÊÆµ¼Ô¤¬Ã¦Ë¹¤·¤¿°Û¼¡¸µ¥ê¥¹¥È¡Ö¤¤¤«¤Ë¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¤«¡×
¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¤¬1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡×¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«´Þ¤á¤Æ²áµî4ÅÙ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡È°Û¼¡¸µ¥ê¥¹¥È¡É¤ËÊÆµ¼Ô¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2023Ç¯8·î23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï°ÊÍè¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£ÂçÃ«¤À¤±¤¬ÆÍ½Ð¤·¤¿¿ô»ú¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ë¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¤«¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2023Ç¯9·î¤Ë±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºòµ¨¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¡£º£µ¨5·îº¢¤ÎÉüµ¢¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀïÁ°¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬6·î²¼½Ü¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤ò¼¨º¶¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤«¤é¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹4Ï¢ÀïÃæ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µåÃÄSNS¤ÇÂçÃ«¤¬16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1900Ç¯°Ê¹ß¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤¬ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤òÆ±»þ¤ËÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢1901Ç¯¤Î¥¸¥à¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¢1953Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ó¡¦¥À¡¼¥¯°ÊÍè¡¢ÂçÃ«¤¬3¿ÍÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¤¤¤«¤Ë¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡È¥ê¥¹¥È¡É¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡1900Ç¯°Ê¹ß¤Ë¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¤¬1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡×¤·¤¿Îã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡§11²ó¡¡1968Ç¯9·î22Æü¡§¥»¥µ¥ë¡¦¥È¡¼¥Ð¡¼¡Ê¢¨9¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¹¤Ù¤Æ¼é¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¡Ë¡¡1953Ç¯9·î27Æü¡§¥¢¥ë¡¦¥À¡¼¥¯¡Ê¢¨¤³¤Î»î¹ç1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¤ßÅê¤²¡¢»°ÎÝ¤Ë°ÜÆ°¡£Í£°ì¤ÎÅÐÈÄ»î¹ç¡Ë¡¡1901Ç¯9·î30Æü¡§¥¸¥à¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡×¤È¤Î4²ó¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂçÃ«¤ÎÀèÈ¯¤¬·è¤Þ¤ê¡Ö12²ó¡×¤Ë¡È¾åÊý½¤Àµ¡É¤·¤¿¡£
¡¡663Æü¤Ö¤ê¤ËÅê¼êÉüµ¢¤Ç¡¢Áá¤¯¤â·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤È°Î¶È¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÆóÅáÎ®Éü³è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë