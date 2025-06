「with Dogs club(ウィズドッグスクラブ)」では、愛犬と一緒に快適で楽しい時間を過ごせるライフスタイルの提案やペットと泊まれる宿泊施設、イベント情報などを発信しています。

ドッグパーク那須

■開催日

2025年6月23日(月)、6月29日(日)

7月6日(日)、7月13日(日)、7月21日(月)、7月27日(日)

8月3日(日)、8月17日(日)

※急な変更がある場合は、公式HPまたは公式Instagramにて案内します。

「with Dogs club(ウィズドッグスクラブ)」では、愛犬と一緒に快適で楽しい時間を過ごせるライフスタイルの提案やペットと泊まれる宿泊施設、イベント情報などを発信。

今回、プロドッグトレーナー「ワンコンシェルジュ」による遊びながら学べる無料体験イベントを、栃木県の「ドッグパーク那須」(ホテル フォレストヒルズ那須併設)にて2025年6月〜8月に開催することを発表しました。

【ワンコンシェルジュと一緒に愛犬と楽しむ無料体験】

愛犬と一緒に、「もっと楽しくなれるヒント」を見つけられる、ワクワクの無料イベントです!

ワンコンシェルジュ

■内容(午前・午後 各回開催)

・10:30〜 はじめてのトレーニング体験

・11:30〜 絆を深める遊び体験

・13:30〜 絆を深める遊び体験

・14:30〜 はじめてのトレーニング体験

・はじめてのトレーニング体験

愛犬とのアイコンタクトや、楽しく歩くためのコツなどを学べます。

・絆を深める遊び体験

ドッグダンスやフリスビー、様々なおもちゃを使ったコミュニケーション遊びで、信頼関係を深めましょう。

<こんな方におすすめ>

・もっと愛犬との関係を深めたい

・初めてのトレーニングを体験してみたい

・噛み癖・吠え癖・お散歩のお悩みを相談したい

・プロのアドバイスを気軽に聞いてみたい

■参加費無料!参加方法

参加費は無料です。

with Dogs club公式Instagramから事前エントリーフォームにて申込みできます。

※定員になり次第受付終了となります

■開催場所

ドッグパーク那須(ホテル フォレストヒルズ那須併設)

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙1880

【1日1組限定!ワンコンシェルジュのマンツーマンサポート付き宿泊プラン】

ドッグトレーニングのプロ「ワンコンシェルジュ」が、「ホテル フォレストヒルズ那須」で愛犬との毎日をもっと楽しくするお手伝いプランが登場!

■内容例

・楽しく歩く練習「健康さんぽ体験」

・フリスビーなどで遊ぶ「遊び体験」

・噛み癖・吠え癖のご相談

・歯磨き・爪切りなどホームケアのコツ

飼い主のご希望に合わせて柔軟にサポートします。

■対象チェックイン日

・6月

6月23日(月)/29日(日)チェックイン 各日1組限定

・7月以降

水曜・金曜・日曜のみ(※お盆期間除く) 各日1組限定

■ホテル フォレストヒルズ那須

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙1880

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ワンコンシェルジュ」による遊びながら学べる無料イベント!ドッグパーク那須 appeared first on Dtimes.