全国のクラフトビールとグルメが集結！大江戸ビール祭り 2025 夏

2025年7月30日(水)から8月11日(月・祝)の期間、町田シバヒロにて「大江戸ビール祭り 2025 夏」を開催します。

大江戸ビール祭り 2025 夏

<会期>

・シーズン1:2025年7月30日(水)〜8月3日(日)

・シーズン2:2025年8月7日(木)〜8月11日(月・祝)

※8月4日(月)〜8月6日(水)は転換日のため開催なし

<時間(予定)>

平日 16時〜21時

土曜日 12時〜21時

日曜日・祝日 12時〜20時

※時間は変更になる場合があります

<会場>

町田シバヒロ(東京都町田市中町1丁目20-23)

小田急線町田駅(東口)から徒歩約6分、JR横浜線町田駅(中央改札口)から徒歩約10分

<料金>

入場無料

<出店数>

各シーズン30社程度

<主催>

大江戸ビール祭り実行委員会

<後援>

町田市

2025年7月30日(水)から8月11日(月・祝)の期間、町田シバヒロにて「大江戸ビール祭り 2025 夏」を開催。

芝生の広場に全国のクラフトビールとグルメが集結。

入場無料で、誰でもふらりと立ち寄れるイベントです。

◯大江戸ビール祭りとは?

クラフトビールの魅力を、もっと気軽に、もっと自由に。

「大江戸ビール祭り」は、全国のブルワリーやインポーターが集い、ビールと料理、そして人との出会いを楽しめるイベントです。

事前予約・チケット不要。

初心者からビール通まで、幅広い来場者が思い思いのスタイルで夏を満喫できる場を提供します。

◯全国のブルワリー&海外ビールが集結

北海道から沖縄までのクラフトビール、さらに海外からも個性豊かな銘柄が出店予定です。

2025年は、コロナ禍以降で最多となる出店数を予定しており、全国各地から注目の醸造所が一堂に会します。

お気に入りのブルワリーはもちろん、まだ出会ったことのない一杯にも出会えるチャンスです。

◯ここだけの“限定ビール”が登場

夏限定の醸造ビールなど、一期一会の味わいを楽しめます。

◯ビールに合う絶品グルメが充実

多彩なキッチンカーや屋台が並び、ビールとのペアリングを考えたメニューを多数展開。

◯ファミリーでも楽しめる開放的な芝生空間

会場にはシートやサンシェードを自由に広げられるスペースも。

お子様連れのご家族にもやさしい設計です。

さらに2025年は、昨年よりも大幅に拡張された客席テントを各所に設置予定。

突然の雨でもゆったりと飲食を楽しめます。

「雨でも行きたいビールイベント」として、天候に左右されず来場いただける環境を用意されています。

◯こんな方におすすめ

・初めてクラフトビールに触れてみたい方

・色んな種類を少しずつ飲んでみたい方

・子ども連れで安心して楽しみたいご家族

・推しブルワリーの新作を目当てに訪れる愛好家まで

飲み比べセットを用意しており、各ブースのスタッフが一人ひとりの好みにあわせてビール選びをサポートします。

◯出店者情報 ※変更等はHP、各種SNSよりご確認お願いします

・ISEKADO(三重県伊勢市)

・網走ビール(北海道網走市)

・南信州ビール(長野県上伊那郡宮田村)

・TAISETSU BEER(北海道旭川市)

・月山ビール(山形県西村山郡西川町)

・遠野麦酒ZUMONA(岩手県遠野市)

・スモーク・クラフト(埼玉県所沢市)

・秩父麦酒醸造所(埼玉県秩父市)

・希望の丘醸造所(宮城県岩沼市)

・南横浜ビール研究所(神奈川県横浜市金沢区)

・YOKOHAMA BEER(神奈川県横浜市中区)

・つくばブルワリー(茨城県つくば市)

・RotoBrewery(神奈川県横浜市港南区)

・ヤングマスター(東京都杉並区)

・ティー・ワイ・ハーバーブルワリー(東京都品川区)

・江口屋醸造所(茨城県かすみがうら市)

・ISHINOMAKI HOP WORKS(宮城県石巻市)

・AGARIHAMA BREWERY(沖縄県与那原町)

・OKEI BREWERY NIPPORI(東京都荒川区)

・クラフトビールとホットドッグ マッケンディー(神奈川県茅ヶ崎市)

・KOBATSUトレーディング(東京都町田市)

・カギヤブルワリー(神奈川県川崎市中原区)

・北アルプスブルワリー(長野県大町市)

・FARM&CIDERY KANESHIGE(長野県下伊那郡下條村)

・いろり茶屋火処(新潟県長岡市)

・岡崎ビール(愛知県岡崎市)

・ERDINGER(埼玉県上尾市)

・FETISH CLUB(東京都江戸川区)

・ペッカリービール(長野県伊那市)

・鉄板ダイニング だんらん(茨城県鉾田市)

・Lemon Lush(茨城県鉾田市)

・Pizza Bakka(東京都目黒区)

・ForestBrewing(宮城県仙台市)

・長野みなみ風ビール(長野県長野市)

・Twin Peaks Mountain Brewing(茨城県つくば市)

・TPM BREWING(山梨県南都留郡西桂町)

・HAKUBA CRAFT(長野県北安曇郡小谷村)

・Nori’s Beer(山梨県西八代郡市川三郷町)

・独歩ビール(岡山県岡山市中区)

・KOSHU BEER(山梨県甲州市勝沼町)

・日ノモトブルーイング(東京都文京区)

・新座クラフト(埼玉県新座市)

