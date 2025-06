日本エコ断熱フィルムは、2025年6月13日(金)に気象庁より「今週は全国的に最高気温が35度以上の猛暑日となる」と発表されたことを受け、新しい暑さ対策を体感できるイベント「窓フィルム熱中症対策展」を2025年7月にビッグパレットふくしま、LATOVにて開催します。

日本エコ断熱フィルム「窓フィルム熱中症対策展」

開催日時 :2025年7月4日(金)〜7月6日(日)10:00〜16:00

2025年7月26日(土)〜7月27(日)10:00〜16:00

会場 :ビッグパレットふくしま(〒963-0115 福島県郡山市南2-52

:LATOV(〒970-8026 いわき市平字田町120)

アクセス :郡山駅から車で7分

参加費 :入場無料

参加条件 :なし

定員 :50名

主催 :日本エコ断熱フィルム株式会社 郡山店

日本エコ断熱フィルムは、2025年6月13日(金)に気象庁より「今週は全国的に最高気温が35度以上の猛暑日となる」と発表されたことを受け、新しい暑さ対策を体感できるイベント「窓フィルム熱中症対策展」を2025年7月にビッグパレットふくしま、LATOVにて開催!

ビッグパレットふくしまは7月4日(金)〜7月6日(日)、LATOVは7月26日(土)〜7月27日(日)開催です。

全国で一番熱い猛暑日続出の福島県でタイムリーなイベントを開催します。

手軽にできるお家の暑さと熱中症対策で、窓際に日陰を作り涼しくなります。

今までの暑さ対策はカーテンを締め切ったりするだけのものでしたが、同社が開発したお家専用のUVカット99%遮熱ミラーフィルムは、ガラスが鏡になっているオフィスビルのように、お家の古い窓ガラスに貼るだけで外からは鏡にして涼しく大変身させます。

両手を入れて違いがわかる体感機や、温度が分かるサーモグラフィーや紫外線カットで反応するカードなど自分の目で見ることができます。

色は濃いミラーと薄いミラーの2色があり外から見えにくくなります。

※郡山には一軒家を改装したモデルルームあり

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新しい暑さ対策を体感!日本エコ断熱フィルム「窓フィルム熱中症対策展」 appeared first on Dtimes.