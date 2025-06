二宮和也、スキマスイッチ「未来花」レコーディング映像公開！カバーアルバム収録曲

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「未来花」には、二宮和也と親交がある、まらしぃがピアノ伴奏とアレンジで参加!

二宮和也が、7月1日にリリースするカバーアルバム『〇〇と二宮と2』収録曲「未来花」(オリジナルアーティスト:スキマスイッチ)のレコーディング映像を、二宮の誕生日である6月17日に、オフィスにの期間限定Instagram「〇〇とショーケース(仮)と二宮と」で公開した。

「未来花」はかねてから親交がある、まらしぃがピアノ伴奏・楽曲アレンジで参加。二宮からの直接オファーによって実現した。

本作は2022年にリリースした『〇〇と二宮と』の第2弾作品となり、二宮自身のセレクトで選曲した全8曲をカバー。このたび収録曲順も公開された。

(C) office nino Co., Ltd.

リリース情報

2025.07.01 ON SALE

ALBUM『〇〇と二宮と2』

2025.07.02 ON SALE予定

DIGITAL ALBUM『〇〇と二宮と2』

オフィスにの本店

https://office-nino.co.jp/honten/

二宮和也 OFFICIAL SITE

https://office-nino.co.jp/