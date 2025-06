室内オーケストラと映像で彩る！天童よしみの人生を音楽で辿るステージ『ヴォイス・ストーリーズ On Classic』

日本アーティストは、天童よしみの人生を音楽で辿るステージ『ヴォイス・ストーリーズ On Classic』を東京・大阪・和歌山で開催します。

ヴォイス・ストーリーズ On Classic

日本アーティストは、天童よしみの人生を音楽で辿るステージ『ヴォイス・ストーリーズ On Classic』を東京・大阪・和歌山で開催!

■各公演詳細

■出演者のプロフィール

【その歌声は、時代を超えて、心に染みわたる。

天童よしみ、本格クラシック公演が東京・大阪・和歌山で開催決定!】

演歌・歌謡界のトップ歌手・天童よしみが、自身の半生をたどる音楽物語「ヴォイス・ストーリーズ On Classic 〜心に染み入る歌を集めて〜」を披露。

2024年7月の初演を経て、ついに東京・大阪、そして故郷・和歌山(田辺市)での公演が実現する。

室内オーケストラと映像演出が融合し、童謡から昭和歌謡、美空ひばりの名曲、洋楽カバーまで、多彩な名曲をストーリー仕立てで届ける感動のステージ。

現在、観客からのリクエスト曲も募集中です!

■ヴォイス・ストーリーズ On Classicとは?

●天童よしみの人生を音楽で辿るステージ

―天童よしみが自身の歩みを振り返りながら、映像とともにその時代を彩った名曲を歌います。

●幅広いジャンルの“心に染み入る名曲”をセレクト

―ポップスやクラシック、日本の童謡・唱歌など、誰もが知る名曲から天童よしみ自ら選んだオリジナル楽曲まで、多彩な楽曲のラインナップ!歌詞を大切にする彼女ならではの、心に響くプログラム!

●歌詞のイメージを、映像で視覚的にも楽しめる演出

―歌詞や人生の物語に合わせた映像をスクリーンに投影し、聴くだけでなく視覚的にもステージを楽しめます。

●室内オーケストラによるクラシック音楽スタイルの伴奏

―ストリングスとピアノによるアンサンブルが、天童よしみの声の魅力を引き立て、新たな世界観を創出します。

■ヴォイス・ストーリーズの見どころ

天童よしみはこれまで、日本の歌を愛し、大切に歌い継いできた。

本コンサートは、ジャンルの垣根を超え、彼女の人生のストーリーを振り返りつつ、オリジナル曲をはじめ、ポップス、クラシック、日本の童謡・唱歌など、誰もが知る名曲をクラシックスタイルで紡ぐ。

聴く者はこのヴォイス・ストーリーズを通じて、誰かを想い、自らの人生を重ね合わせ、思い思いに楽しむことができる。

なお、今回の東京公演では「天童よしみに歌ってほしい曲」のリクエストを募る。

※リクエスト方法は、東京公演詳細内に記載

▼東京公演概要

天童よしみ ヴォイス・ストーリーズ On Classic 〜心に染み入る歌を集めて〜

日程:2025年8月30日(土)

会場:すみだトリフォニーホール

開演:14時00分

出演:天童よしみ

演奏:室内オーケストラ

(編成:ピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス)

予定曲目(一部抜粋):

● 童謡・唱歌より:「朧月夜」「浜辺の歌」「かあさんのうた」ほか

● 昭和の名曲 :「愛燦燦」「上を向いて歩こう」「時の過ぎ行くままに」ほか

● 洋楽カバー :「マイ・ウェイ」ほか

● オリジナル曲 :「珍島物語」「道頓堀人情」「昭和ごころ」ほか

● その他、リクエスト曲などを含む構成を予定

※曲目は変更となる可能性があります。

【チケット情報:料金】

S席 :8,800円/A席:6,800円 ※未就学児入場不可

販売状況 :好評発売中

お問い合わせ:チケットポート 03-6327-3710

主催 :ANY(J:COMグループ)、日本アーティスト

企画・制作 :日本アーティスト、ユーエス・コンソート

協力 :天童事務所、テイチクエンタテインメント、BSフジ

▼和歌山公演 概要

天童よしみ ヴォイス・ストーリーズ On Classic 〜心に染み入る歌を集めて〜

日程:2025年10月25日(土)

会場:紀南文化会館

開演:14時00分

お問い合わせ:

田辺市教育委員会文化振興課 0739-26-9943(8:30〜17:15 土日祝日を除く)

▼大阪公演 概要

天童よしみ ヴォイス・ストーリーズ On Classic 〜心に染み入る歌を集めて〜

日程:2025年10月26日(日)

会場:堺市民芸術文化ホール(フェニーチェ堺)

開演:14時00分

お問い合わせ:

ABCチケットインフォメーション 06-6453-6000

■天童よしみ プロフィール

天童よしみ

15歳でアニメ『いなかっぺ大将』の主題歌「大ちゃん数え唄」をリリースし、歌手としての道を歩み始める。

その後、『全日本歌謡選手権』で10週勝ち抜き、1972年に本格デビュー。

NHK紅白歌合戦には通算29回出場し、紅組トリを3度務めるなど、日本を代表する歌手として活躍。

1996年に発売した「珍島物語」は130万枚を超える大ヒットを記録。

日本レコード大賞・最優秀歌唱賞を女性歌手として史上初めて3回受賞。

1998年には「よしみちゃんキーホルダー」が“魔除け”として話題となり、社会現象に。

2024年には「昭和かたぎ」がカラオケ年間ランキング第1位を獲得。

その功績により、「リクエスト・オブ・ザ・イヤー プラチナヒット賞」を受賞。

2025年、「第46回松尾芸能賞 優秀賞」を受賞。

その活躍は音楽にとどまらず、映画・ドラマ・ミュージカル・CMなど多岐にわたり、長年にわたってお茶の間に愛される存在であり続けている。

