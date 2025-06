‘25年6月8日、千葉・ららアリーナ東京ベイで「Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual」の千秋楽公演が開催された。1月から全国8都市・28公演を巡り、約31万人を動員した今回のツアー。’24年12月に体調不良で活動休止を発表していた最年長メンバーの川島如恵留が、6月7、8日のららアリーナ 東京ベイ公演より復帰。約半年ぶりに7人が揃い、まさに2ndアルバム『VIIsual』を提げたツアータイトルに込められた、“強い個性を持つ7人が、Travis Japanとしてグループになっている奇跡“を体現する集大成のひとときになった。開演を間近に控え、客席からは大きな「トラジャコール」が響き渡る。オープニングは、メンバー紹介とともにステージセットに飾られたメンバー名のネオンが輝く。復帰したばかりの川島の名前が呼ばれると、ひときわ大きな歓声が上がり、この日を待ち望んだトラジャ担たちの喜びが伝わってくる。

1曲目は、「99 PERCENT」。シルバーの大人っぽいスーツとサングラスを纏った7人が、1曲目からファンキーに盛り上げる。「Love Tag」「Happy Groovy」へと続き、グループの洗練されたグルーヴ感と一体感を印象付ける。会場が4階建てと縦に長いことから、演出面では、LEDの床演出や花道を活かした空間づかいが光った。特に「Crazy Crazy」ではメインステージからセンターステージに向かう花道にメンバーカラーのラインが伸び、 7人のTravis Japanを視覚的にも強調。「Sweetest Tune」「Candy Kiss」では、ポップな愛らしさと緻密なフォーメーションが際立ち、彼らの真骨頂ともいえるダンス力が存分に発揮された。幕間映像では、川島を除く6人がバーベキューを楽しむなか、別な場所でメンバーからの手紙を手にした川島の姿が。そして、カレンダーの6月8日に丸印が付けられている。そのまま「Whiskey and Tonic」のパフォーマンスへと移り、BAR空間を模したステージにやってきた川島とがメンバーたちの再会がストーリー仕立てに展開された。七五三掛龍也の「おかえり」、川島の「ただいま」というやりとりに、会場中から温かい拍手と声援が湧き上がる。メンバー同士が肩を組んだり、グータッチして喜ぶ姿は、演出を超えた暖かさがあり、ファンの心を優しく包み込んだ。宮近海斗、松倉海斗、七五三掛の3人が、海外の大工姿に扮した「Trick! Trick!」では、映像とリンクしたゲーム風の演出がユニークで、エンターテインメント性を前面に押し出す。一方の「Warm it Up」は、松田元太と中村海人がセクシーなデュオを展開。ノースリーブのシャツを着た松田の男らしい二の腕や、はだけるシャツからのぞく中村の胸元。絡み合うふたりの世界から眼が離せなかった。本ツアーのリードタイトルとなるアルバム「VIIsual」には、メンバー監修の楽曲が収録されており、「Underdogs」は川島のプロデュース。本ツアーでは川島のメンバーカラーにちなんだ、ホワイトタイガーをモチーフにした「トラッコ」が採用されてきたが、この日は7人でトラッコに乗って会場を巡り、会場の隅々までファンサービスを届けていた。メインステージに戻った7人は、松田が主演声優を務めた映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌「Would You Like One?」を披露。宮近が「コールおぼえてきてくれた?」と呼びかけると、会場がひとつになって大盛り上がり。そのままMCコーナーに移り、メンバーの絆やツアーへの想いが語られた。七五三掛が「如恵留がいつ戻ってきてもいいように、床のLEDも7本にしていた」と、本ツアーの演出を担当した中村のこだわりを明かすと、川島は「プロデューサーありがとう」と感慨深く応え、川島も「(ツアーの合流に向けて)1人で踊るのは初めてだったから、めっちゃ寂しかった」と語った。