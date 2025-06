学習院大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学の頭文字を組み合わせた、首都圏の難関私立大学6校の総称「GMARCH(ジーマーチ)」。政界や芸能界、スポーツ界など他方面で活躍する著名人を数多く輩出しています。All About ニュース編集部は6月10〜11日の期間で、全国10〜70代の男女250人を対象に「GMARCH出身の男性有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果から、「明治大学出身」と聞いて驚いた男性有名人ランキングを発表します。

2位:伊野尾慧(アイドル)/56票

1位:ビートたけし(お笑い芸人・映画監督)/57票

※選択肢には中退者を含んでいます2位は、アイドルグループ「Hey! Say! JUMP」の伊野尾慧さんでした。10歳でジャニーズ事務所に入所し、2007年に同グループのメンバーとしてデビュー。その2年後に明治大学理工学部建築学科に進学しています。アイドルとしての活動のほか、俳優として数多くのテレビドラマや映画に出演する中で、大学で4年間建築について学んだ後、大学院にも進学。理工学研究科「新領域創造専攻」に所属し、2年で卒業していたことも明かしています。回答者からは、「アイドルしながら有名な大学に通うのは大変だろうなと驚いたから」(女性/石川県)、「Hey! Say! JUMPで活躍している事しか知らなかったので驚きました」(男性/北海道)、「ゼミが忙しく、研究室に寝泊まりして卒論を仕上げ、そのままリハーサルに向かった話は有名。テレビでゼミの恩師や仲間と再会する企画で、大学内では本当に普通の学生だったんだなと感じました」(女性/東京都)、「アイドル活動と学業を両立していたことを知らなかったから」(女性/東京都)などの声がありました。1位は、ビートたけしさん。お笑い芸人、映画監督、俳優、画家、作家、歌手など多方面で活躍しています。明治大学工学部を中退しましたが、2004年に同大学から特別卒業認定証、特別功労賞を贈呈されています。1990年代後半から、ビートきよしさんとのお笑いコンビ「ツービート」が漫才界で一世を風靡(ふうび)し、個人でも数多くの人気番組に出演し、レジェンドとしてお笑い界をけん引。映画監督としては『HANA-BI』でベネチア映画祭グランプリを受賞するなど国際的に高い評価を受け、“世界のキタノ”として知られています。回答者からは、「この年代のお笑い芸人の方たちは早くから弟子入りなどする方が多いイメージだったので大卒であることすら知らなかった。でもコメントなど頭が切れるイメージなので納得」(男性/広島県)、「そもそも大学卒というイメージがありませんでした。明治大学卒と聞いて驚きましたが、スマートさと知的さを感じていたので納得しました」(女性/神奈川県)、「お笑いのセンスはここで磨かれたのかな」(女性/福岡県)「テレビなどの主要媒体への露出度が圧倒的に高く、明治出身といえばこの人が真っ先に思い浮かぶ」(男性/東京都)などのコメントが寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:福島 ゆき プロフィールアニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。(文:福島 ゆき)