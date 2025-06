元バレーボール女子日本代表の木村沙織(38)が16日、Instagramのストーリーズを更新。夫と長男が遊ぶ動画を披露した。

【映像】木村沙織の水着姿&ベッドで遊ぶ夫と2歳長男の動画

2016年12月31日に、元バレーボール選手の日高裕次郎さん(38)と結婚した木村。2023年2月28日には、長男・煌太郎くんを出産しており、Instagramでは、仲むつまじい家族ショットをはじめ、「人生で水着買ったの初めて」とコメントした水着姿など、プライベートの様子を発信してきた。

ベッドで遊ぶ夫と2歳長男の様子を公開

16日はストーリーズを更新し、「Father's Day!!! Thank you as always」(父の日だね!!! いつもありがとう)とつづり、ベッドで遊んでいる日高さんと煌太郎くんの動画を公開している。(『ABEMA NEWS』より)