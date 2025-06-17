¡È¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÉÌÚÂ¼º»¿¥¡Ê38¡Ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÇÍ·¤ÖÉ×¤È2ºÐÄ¹ÃË¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌÚÂ¼º»¿¥¡Ê38¡Ë¤¬16Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÈÄ¹ÃË¤¬Í·¤ÖÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚÂ¼º»¿¥¤Î¿åÃå»Ñ¡õ¥Ù¥Ã¥É¤ÇÍ·¤ÖÉ×¤È2ºÐÄ¹ÃË¤ÎÆ°²è
¡¡2016Ç¯12·î31Æü¤Ë¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÆü¹âÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿ÌÚÂ¼¡£2023Ç¯2·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ÃË¡¦ßêÂÀÏº¤¯¤ó¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Instagram¤Ç¤Ï¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¿åÃåÇã¤Ã¤¿¤Î½é¤á¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥É¤ÇÍ·¤ÖÉ×¤È2ºÐÄ¹ÃË¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«
¡¡16Æü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖFather's Day!!! Thank you as always¡×¡ÊÉã¤ÎÆü¤À¤Í!!! ¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÆü¹â¤µ¤ó¤ÈßêÂÀÏº¤¯¤ó¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë