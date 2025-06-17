・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７１．７７ドル（－１．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３４１７．３ドル（－３５．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３６３７．９セント（＋９．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３６．５０セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３４．７５セント（－９．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０６９．７５セント（±０．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３１０．１７（＋０．２７）

出所：MINKABU PRESS