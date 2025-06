【Paul Reed Smith CE 24 Semi-Hollow Custom Configuration】(大阪府 ゆるり 35歳) 去年、No.1643「同い年のレスポール・カスタム」をご紹介いただきました者です。あれから約1年、またM.N.Gしてしまいましたので投稿しました。 Core, CE, S2など何本か試奏し、手持ちギターの守備範囲を鑑みてCEを選びました。Fホールも空いているので、セミアコ的な使い方もできそうです。 PRSへの憧れはメインギターであるSuhr Standardを買ったときに断ち切ったと思っていたのですが、そうではなかったようです…。 思えばPRSは自分が郊外の学生だった頃、近所の小さな楽器屋でさえ1本は置かれていました。もちろん当時はよく分からないけどめちゃくちゃ高価で手の届かないギター、ぐらいの印象でしたが。 小さな楽器屋にも置いてもらって学生たちに憧れを抱かせ、彼らが大人になってから…なんていうマーケティング戦略なのかと思ってしまいます。 私もその一人になりましたが(笑)。 ◆ ◆ ◆ Suhrを買えばPRSへの呪縛が解かれると思った?そんなはずないやん。むしろ強まるよ。それがいいギターが放つ魔力。Suhrなんてそもそも興味なかったジェームス・タイラーとかトム・アンダーソンにも思いを飛び火させるとんでもない厄介者なんだから。ということで、無事PRSをゲットしてめでたしめでたし。審美眼も完璧。エボニー指板のSemi-Hollow、最高。敷かれたラグのおしゃれさが、ギター選びのセンスの良さを物語っているなあ。こんなギターケースもかっこいいなと妄想しちゃいました。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

