日本野球機構(NPB)は16日、7月23日、24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第19回中間発表を行いました。

得票数リーグトップの万波中正選手(日本ハム)は、投票数53万7490票でリーグ一番乗りの50万票突破。外野手部門2位の西川龍馬選手(オリックス)に20万票を超える差をつけています。

リーグ2番目の投票数を集める太田涼選手(オリックス)は、二塁手部門で独走し、49万票を超えて50万票の大台目前。DH部門のレイエス選手(日本ハム)も47万票で大台目前です。

大接戦なのは遊撃手部門。ドラフト1位ルーキーの宗山塁選手(楽天)と紅林弘太郎選手(オリックス)の差は、前回は約2万1000票の差がありましたが、約1万5000票差に迫りました。

一方、パ・リーグでは交流戦首位のソフトバンク勢からは一人も選出圏内にランクインなし。中継ぎ部門で甲斐野央投手(西武)、抑え部門で田中正義投手(日本ハム)が1位が入り、セ・リーグでは捕手部門の甲斐拓也選手(巨人)、外野手部門3位の上林誠知選手(中日)がランクインしており、移籍した鷹戦士4人が奮闘しています。

ファン投票は22日まで可能。残り1週間で順位の変動はあるのか。7月1日にファン投票の最終結果が発表されます。

▽以下、各部門の上位選手(6月16日時点)

【先発投手】

1位 今井達也(西武)243,247票

2位 宮城大弥(オリックス)214,508票

3位 伊藤大海(日本ハム)153,847票

【中継投手】

1位 甲斐野央(西武)244,694票

2位 松本裕樹(ソフトバンク)216,453票

3位 古田島成龍(オリックス)156,993票

【抑え投手】

1位 田中正義(日本ハム)359,527票

2位 平良海馬(西武)287,674票

3位 A.マチャド(オリックス)199,434票

【捕手】

1位 若月健矢(オリックス)408,965票

2位 田宮裕涼(日本ハム)257,507票

3位 古賀悠斗(西武)92,631票

【一塁手】

1位 野村佑希(日本ハム)325,164票

2位 頓宮裕真(オリックス)310,895票

3位 N.ソト(ロッテ)124,096票

【二塁手】

1位 太田椋(オリックス)498,117票

2位 滝澤夏央(西武)151,838票

3位 牧原大成(ソフトバンク)134,977票

【三塁手】

1位 清宮幸太郎(日本ハム)398,900票

2位 廣岡大志(オリックス)193,689票

3位 村林一輝(楽天)167,281票

【遊撃手】

1位 宗山塁(楽天)343,288票

2位 紅林弘太郎(オリックス)328,964票

3位 水野達稀(日本ハム)173,860票

【外野手】

1位 万波中正(日本ハム)537,490票

2位 西川龍馬(オリックス)332,179票

3位 渡部聖弥(西武)284,886票

【DH】1位 F.レイエス(日本ハム)473,360票2位 森友哉(オリックス)236,962票3位 中村晃(ソフトバンク)112,772票