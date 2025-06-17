Í³µª¤µ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÍî²¼¤·¿ÍÀ¸½é¤Î¹üÀÞ¡¡º¿¹ü¤òÀÞ¤ë¤âÍâÆü¤«¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ
²Î¼ê¤ÎÍ³µª¤µ¤ª¤ê¤¬¡¢19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
Í³µª¤µ¤ª¤ê¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
ºòÇ¯¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¹üÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Í³µª¡£¼«Âð¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÍî²¼¤·¡¢º¿¹ü¤òÀÞ¤Ã¤¿¤¬¤½¤ÎÍâÆü¤«¤é¼ê½Ñ¤ò¤»¤º¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºòÇ¯¤Ï¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¥¹¥¥ã¥Ã¥È¡×¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤ÊÍ³µª¤Ï¡¢»°Ì£Àþ¤ò±éÁÕ¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ÇÅÔ¡¹°ï¤òÈäÏª¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Ä¤¡¢¸ì³Ø³Ø¹»¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¹õÌø¤ÎÌµÃã¿¶¤ê¤Ç¤½¤ÎÅÔ¡¹°ï¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¾¯½÷»þÂå¤«¤éÆ¸ÍØ²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Í³µª¡£¤½¤Î¸å¤ÏÂç¿Í¤Î²Î¼ê¤Ø¤ÎÃ¦Èé¤ËÇº¤ß¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤â·Ð¸³¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÍ³µª¤ò¿Íµ¤²Î¼ê¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ý¥Ã¥×¥¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£¡È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Îµð¾¢¡É¥Ý¡¼¥ë¡¦¥â¡¼¥ê¥¢¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤¹¡£
Í³µª¤µ¤ª¤ê¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
ºòÇ¯¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¹üÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Í³µª¡£¼«Âð¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÍî²¼¤·¡¢º¿¹ü¤òÀÞ¤Ã¤¿¤¬¤½¤ÎÍâÆü¤«¤é¼ê½Ñ¤ò¤»¤º¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºòÇ¯¤Ï¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¥¹¥¥ã¥Ã¥È¡×¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤ÊÍ³µª¤Ï¡¢»°Ì£Àþ¤ò±éÁÕ¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ÇÅÔ¡¹°ï¤òÈäÏª¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Ä¤¡¢¸ì³Ø³Ø¹»¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¹õÌø¤ÎÌµÃã¿¶¤ê¤Ç¤½¤ÎÅÔ¡¹°ï¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¾¯½÷»þÂå¤«¤éÆ¸ÍØ²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Í³µª¡£¤½¤Î¸å¤ÏÂç¿Í¤Î²Î¼ê¤Ø¤ÎÃ¦Èé¤ËÇº¤ß¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤â·Ð¸³¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÍ³µª¤ò¿Íµ¤²Î¼ê¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ý¥Ã¥×¥¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£¡È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Îµð¾¢¡É¥Ý¡¼¥ë¡¦¥â¡¼¥ê¥¢¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤¹¡£