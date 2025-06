7月1日スタートのカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ<火ドラ★イレブン>『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』の主題歌を担当することが決定した。 本作ドラマは榊こつぶが月刊漫画誌『JOUR』(双葉社)で連載中の同名漫画をドラマ化した作品。主人公の看護師・浅田南(本田翼)をはじめ、パン屋の店員・比留間東子(志田未来)、書店員の西野悠(増子敦貴)の3人が、老若男女問わず全ての人を虜にする不思議な魅力を持った“ナチュラルボーン天使の北くん”こと、真中北(岩瀬洋志)に恋をし、これ以上恋のライバルを増やすまいと、北くんの愛を3等分ずつシェアする「33%の会」を結成。北くんと4人での同棲生活を送るというラブコメディになっている。 そんな同ドラマのために書き下ろされた楽曲は「ラブシンドローム」。他人が決めた「こうあるべき」というものに抗い、自分の幸せは自分で決める、という想いが込められた一曲だ。主演の本田翼も「いろんな形の恋愛を応援してくれる、可愛いラブソング。憂鬱な日も元気に過ごせそう!」とコメントを寄せている。 ◆ ◆ ◆ ■CENT(セントチヒロ・チッチ)コメント小さい頃からドラマが大好きだった私にとってドラマの主題歌を歌うことはおっきな夢の一つで心が煌めいています。CENTの音楽が素敵な作品の仲間に入れていただけることが本当に幸せです。彼らの自由な愛のかたちは価値観を解放することや囚われない幸せの姿を教えてくれて、私自身何度もハッとさせられながら曲作りに向き合いました。ありのままを肯定してくれるラブのパワーが日々を生き抜くあなたへ届くこと願っています。ドラマと一緒にラブシンドロームもぜひおたのしみください! ■永富康太郎プロデューサー コメントCENTさんの力強くもあり、柔らかな歌声、そして既存のルールやマニュアルから「はみ出していいんだよ」「間違えてもいいんだよ」とそっと背中を押してくれる数々の歌詞・言葉が、南や東子、北くん、西野のように“今この瞬間”を生きる人たちへの“応援歌”のように感じました。「ラブシンドローム」という楽曲が一人でも多くの方のもとに届きますように…。 ◆ ◆ ◆ また、8月20日にリリースされるメジャー1stミニアルバム『らぶあるばむ』の収録曲も公開された。こちらhこれまで配信リリースされた楽曲の他に、ドラマ主題歌の「ラブシンドローム」を含む新曲5曲が収録され、全8曲入りとなる。VICTOR ONLINE STORE限定バンドルセットに付属する「らぶらぶTシャツ」のデザインもあわせて公開された。 ◾️メジャー1stミニアルバム『らぶあるばむ』2025年8月20日(水)発売予約:https://cent-ccc.lnk.to/lovealbum_cd ◆CD収録内容 ※全形態共通01​. 堂々らぶそんぐ02​. ラブシンドローム03​. ポーカーフェイス・カウボーイ04​. Girlfriend05​. Linda feat. 詩羽06​. I’m fine07​. 百日草 08​. Tenugui galaxyyy!?!? ◆Blu-ray収録内容初回限定盤A:CENT oneman live “CENTIMERTRE” at Zepp DiverCity初回限定盤B:CENTのここでロケさせてください〜伊勢の巻〜ファンクラブ盤:「らぶあるばむ」Behind The Scene ▼初回限定盤A(CD+Blu-ray)VIZL-2455 8,580円(税込)・初回限定盤Aジャケット・ビジュアルhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2455.html ▼初回限定盤B(CD+Blu-ray)VIZL-2456 8,580円(税込)・初回限定盤Bジャケット・ビジュアルhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2456.html ▼通常盤(CD)VICL-66080 3,080円(税込)・通常盤ジャケット・ビジュアルhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66080.html ▼生産限定ファンクラブ盤(CD+Blu-ray)NZS-1008 8,580円(税込)・ファンクラブ盤ジャケット・ビジュアル・豪華12インチLPサイズ仕様 / LPジャケットカードhttps://victor-store.jp/item/102278 ▼VICTOR ONLINE STORE限定バンドル初回限定盤A初回限定盤B、通常盤それぞれに「らぶらぶTシャツ」が付属した限定のスペシャルセット。※ファンクラブ盤(NZS-1008)はセット対象外となります。※Tシャツのサイズはフリーサイズ(Lサイズ相当)のみとなります。https://victor-store.jp/artist/43227 ◆チェーン店別オリジナル特典下記チェーン店舗・オンラインストアにて、対象商品をご予約・ご購入いただいた方に、チェーン別のオリジナル特典を先着でプレゼントいたします。各特典ともに数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求めください。 ○対象商品メジャー1stミニアルバム『らぶあるばむ』 ○対象ショップ・オンラインストア / 特典内容・VICTOR ONLINE STORE:ホログラムトレカ・TOWER RECORDS全国各店、TOWER RECORDS ONLINE:ポストカードA・HMV全国各店、HMV & BOOKS online:ポストカードB・Amazon.co.jp:メガジャケ・楽天ブックス:クリアポーチ・セブンネットショッピング:ピック※楽天ブックス、Amazon.co.jpでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求めください。※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めのご予約をお願いします。※特典対象店舗は順次追加となることがございます。※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗へご確認いただくことをお奨めいたします。 […]

The post CENT(セントチヒロ・チッチ)、ドラマ『北くんシェア』に主題歌「ラブシンドローム」書き下ろし first appeared on BARKS.