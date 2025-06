米津玄師(よねづ・けんし)の最新シングル「Plazma / BOW AND ARROW」(プラズマ /ボウ・アンド・アロー)が、初週28.1万枚を売り上げ、6月17日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。2022年12月5日付での「KICK BACK」以来2年7ヶ月ぶり、自身通算4作目のシングル1位となった。ソロアーティストによる「オリコン週間シングルランキング」1位の獲得は2025年2月24日付での岩田剛典「Phone Number」以来で、今年度2人目【※1】。初週売上は28.1万枚で、2025年6月2日付での中島健人「MONTAGE」【※2】を上回り、ソロアーティスト今年度最高初週売上を記録した。

本作は、現在オンエア中のテレビシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』(日本テレビ系)主題歌の「Plazma」と、今年1月から3月に放送されたテレビアニメ『メダリスト』(テレビ朝日系)オープニング主題歌「BOW AND ARROW」の2曲による両A面シングル。「Plazma」は今年1月20日に、「BOW AND ARROW」は1月27日にデジタル配信されており、2025年2月24日付「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」では、「Plazma」が1位、「BOW AND ARROW」が2位を獲得。米津玄師がデジタルシングルランキング1位、2位独占を記録した。【※1】今年度は「2024年12月23日付よりスタート【※2】中島健人「MONTAGE」は初週売上5.6万枚(2025年6月2日付)<クレジット:オリコン調べ(2025年6月23日付:集計期間:2025年6月9日〜15日>