º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ïº£µ¨¹½ÁÛ³°¤Î²ÄÇ½À¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡ÖÈà¤Ê¤·¤Ç¤ä¤ë³Ð¸ç¡×¡¡¸½ºßÌµ´ü¸Â¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¾õÂÖ
¡¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£µ¡Ý£´¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¡Ê£±£µÆü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀïÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Î¤¿¤áÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£µ¨¹½ÁÛ³°¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï£µ·î£¹Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç£´²ó£°¡¿£³¤ò£µ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¸å¤Ë±¦¸ª¤ËÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢Æ±£±£³Æü¤Ë£É£ÌÆþ¤ê¤·¤¿¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤¬È½ÌÀ¡£ÏÓ¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤Ë¸ª¹Ã¹ü¤Î°ìÉô¤È¾åÏÓ¹ü¤¬¾×ÆÍ¤·¤Æ¡¢ÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤¬µ¯¤³¤ë¸Î¾ã¤Ç¡¢Ìó£²½µ´Ö¤Î¥Î¡¼¥¹¥í¡¼´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±²¼½Ü¤Ë¤Ï°ìÅÙ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÏºÆ¤ÓÌµ´ü¸Â¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ôÆüÁ°¤Ë¤ÏÄË¤ß»ß¤á¤ÎÃí¼Í¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï´µÉô¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄË¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¥¤ê¤À¤È¤Ï»×¤¦¡£¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¤ÏÈà¼«¿È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÈà¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤À¤«¤éÄ´À°¤Ë¤Ï»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¤·¡¢¤ä¤ë¤Ù¤½àÈ÷¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£µ¨¤ÏÈà¤Ê¤·¤Ç¤ä¤ë¤°¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤â¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÉüµ¢¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆÊÆµå³¦°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¡¢ÂçÁèÃ¥Àï¤ÎËö¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£·£²¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£