¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö¥í¥·¥¢¤òG8¤«¤éÇÓ½ü¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¡¡G7³«ËëÄ¾Á°¤Ë»ýÏÀ¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´
¥«¥Ê¥À¤ÇG7¥µ¥ß¥Ã¥È¡á¼çÍ×7¤«¹ñ¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤Î¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥í¥·¥¢¤ò¤«¤Ä¤Æ¤ÎG8¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤«¤éÇÓ½ü¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖG7¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÏG8¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥Ð¥Þ¤È¡¢¥È¥ë¥É¡¼¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¥í¥·¥¢¤ò»²²Ã¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï16Æü¡¢G7¤Ë¥í¥·¥¢¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖG8¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤«¤é¥í¥·¥¢¤òÇÓ½ü¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£G7¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÎµÄÄ¹¹ñ¡¦¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬¤ËÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ï2014Ç¯¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆîÉô¤Î¥¯¥ê¥ß¥¢¤ò°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ÖG8¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÆ®¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤é¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤«¤éG7¤ËÃæ¹ñ¤ò»²²Ã¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¹Í¤¨¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
µÄÄ¹¹ñ¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤òÁ°¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎG7¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î³Æ¹ñ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤ò²£¤ËÎ©¤¿¤»¤¿¤Þ¤ÞÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
7Ê¬¤Û¤É·Ð²á¤·¤¿¤³¤í¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤¬¡Ö»þ´ÖÄÌ¤ê¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ÏG7µÄÄ¹¹ñ¤ÎÌòÌÜ¤À¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤òÀ©»ß¤·¡¢Âà½Ð¤òÂ¥¤¹¾ìÌÌ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ê©ÃÅ,
¥Í¥¸,
¥À¥¤¥¹,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à