【Amazon 人気のおもちゃがお買い得】 セール期間:6月17日~6月23日23時59分

Amazonはセール「人気のおもちゃがお買い得」を6月17日より開始した。三英貿易製のぬいぐるみ各種がセール対象となっている。セール期間は6月23日まで。

今回セール対象となっているのは、三英貿易から発売中のぬいぐるみ「星のカービィ カービィのグルメフェス ミニぬいぐるみ チョコミント」、「スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION マリオ (M)」、「ポケットモンスター ALL STAR COLLECTION モココ(S)」といったゲームキャラクターを題材としたぬいぐるみ。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

