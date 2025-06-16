¥Þ¥¸¤«¤è¡ª ¿ûÌîÃÒÇ·¤Î¹âÂ®Ëâµå¢ª¥¨·³¥È¥é¥¦¥È¤Ë¡È°ÛÊÑ¡É¡Ä Æ°¤¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥É¥ó°ú¤¤ä¤ó¡×¡È¸«Æ¨¤·»°¿¶¡É¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º6¡Ý5¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê6·î14Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö6·î15Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¿ûÌî¤Î¹âÂ®Ëâµå¢ª¥¨·³¥È¥é¥¦¥È¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë
6·î14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6·î15Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¡È¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¤¸¤¿¾¡Ééµå¡É¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼çË¤¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤¬¶Ã¤¡õº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3-2¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿5²óÉ½¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¹¶·â¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿3ÈÖ¡¦¥È¥é¥¦¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ûÌî¤Ï¡¢½éµå150km/h¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢2µåÌÜ¡¢138km/h¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¡¢³°¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ÇÍ¶¤¤¤Ë¤«¤«¤ë¤â¤³¤ì¤ò¥È¥é¥¦¥È¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«Äê¤á¤Æ¥«¥¦¥ó¥È2-0¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·3µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤ÈÅê¤¸¤é¤ì¤¿137km/h¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¥È¥é¥¦¥È¤¬¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Â³¤¯4µåÌÜ¡¢³°³Ñ¹â¤á¤Ë³°¤·¤¿150km/h¤ÎÄ¾µå¤ò¶´¤ß¡¢·Þ¤¨¤¿5µåÌÜ¡¢3µåÌÜ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿136km/h¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤Þ¤¿¤â¤ä¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¾¡Éé¤Î6µåÌÜ¡¢¿ûÌî¤ÏÆâ³Ñ¹â¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤È151km/h¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÅê¤¸¤ë¤È¡¢¥È¥é¥¦¥È¤Ï¤³¤ì¤ò¥Ü¡¼¥ë¤È¸«¤Æ¡¢¸«Á÷¤ê¤Ë¡£¤¹¤°¤µ¤Þ°ìÎÝ¤Ë¸þ¤Ã¤ÆÊâ¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µå¿³¤¬¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡É¤ò¥³¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥é¥¦¥È¤ÏÂçÊÑ¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢°ìÅÙÊü¤ê½Ð¤·¤¿¥Ð¥Ã¥È¤òÎÏ¤Ê¤¯½¦¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¿ûÌî¤ÎÀäÌ¯¤¹¤®¤ë1µå¤È¡¢¥È¥é¥¦¥È¤¬¸«¤»¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥ó°ú¤¤ä¤ó¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡ª ¡×¡Ö¥È¥é·»£÷¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÆ°¤¡©w¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö·Ý½ÑÅª¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¿ûÌî¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿À©µåÎÏ¤æ¤¨¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤¤Ë¤«¤«¤ëÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥È¥é¥¦¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤¬ÆÈÆÃ¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¤½¤ó¤Ê¿ûÌî¤Î¡ÈÅê¤²¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡É¤Ë¡¢º£¸å¤âÂ¿¤¯¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¼ê¤ò¾Æ¤«¤µ¤ì¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë