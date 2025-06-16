IVEが『THE FIRST TAKE』再登場！ドラマ『ダメマネ！』OP曲「DARE ME」を一発撮りパフォーマンス
■「『THE FIRST TAKE』に出て、一生懸命歌いました。DIVE（ファンの名称）の皆さん、たくさん愛してください！」（リズ）
IVEが、YouTube チャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に再登場。
6月2日に『THE FIRST TAKE』で公開された「After LIKE」は、1日も経たずに100万回再生を突破。現在までに380万回を超えている（6月16日現在）。
今回披露するのは、日本テレビ系 4月期日曜ドラマ『ダメマネ！ ―ダメなタレント、マネジメントします―』オープニング曲に起用されている日本オリジナル曲「DARE ME」。
7月30日にリリースされる日本3rd EP『Be Alright』に収録される「DARE ME」を『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルなパフォーマンスで披露。
IVEが登場する『THE FIRST TAKE』第557回は、6月16日22時にプレミア公開。
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
IVE OFFICIAL SITE
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