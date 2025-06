タイ発の12人組ボーイズグループ BUS because of you i shineが、7月30日にリリースする日本盤1stアルバム『BECAUSE OF YOU, I SHINE』で日本に本格上陸する。あわせて、8月14日にSpotify O-EASTで初のファンミーティングを開催する。

同作品は、タイでのヒット曲8曲に加え、日本盤限定のボーナストラックを含む全9曲を収録。彼らのデビュー曲であり代表曲の「Because of You, I Shine」から、最新のヒット曲まで、BUS because of you i shineの魅力が詰まっている。

また、日本初ファンミーティング『BUS 1st JAPAN FANMEETING 2025 "SAWASDEE KRUB TOKYO"』を8月14日にSpotify O-EASTにて開催。歌とダンスはもちろん、ここでしか観ることのできないスペシャルショーが催される。チケットは本日6月16日より抽選先行販売が開始され、6月28日から一般販売が開始される。

なお、BUS because of you i shineは『SUMMER SONIC 2025』の8月16日東京公演に出演予定だ。

(文=リアルサウンド編集部)