½Ë4¼þÇ¯¡ª¡¡¤Ä¤¤¤ËMINAMO¤¬½µ¥×¥ì¤Ç½é¥½¥í¥Ì¡¼¥É¡ª¡Ö»þ´Ö¤Ï»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿MINAMO
Ä¶Âç·¿¿·¿Í¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤ËSODstar¤«¤éAV¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½Ö¤¯´Ö¤Ë¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¿Íµ¤²¼Ãå¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ê¤É³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ëMINAMO¡Ê¤ß¤Ê¤â¡Ë¤¬¡¢6·î16Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤26¹æ¡Ù¤ÎÂÞ¤È¤¸¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£½µ¥×¥ì½é¤Î¥½¥í¥Ì¡¼¥É¥°¥é¥Ó¥¢¤Ïµð¾¢¡¦ÂôÅÏ ºó»á¤Ë¤è¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMINAMO¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£Ç¤Ã¤Ý¤¤Èà½÷¤Î°Õ³°¤Ê»Ñ
¡½¡½½µ¥×¥ì¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤Ï½é¡ª
MINAMO¡¡°ÊÁ°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ïÌÌ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âµð¾¢¤ÎÂôÅÏ ºó¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¡¢»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
MINAMO¡¡ÉáÃÊ¤Î»£±Æ¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤À¥Ç¡¼¥¿¤ò°ìËç¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¥É¥¥É¥¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÇ¡×¡£
MINAMO¡¡ÂôÅÏ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö·¯¤ÏÇ¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»£±ÆÃæ¤âÇ¤Î¤è¤¦¤Ë¹¥¤¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¤è¡¢¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç³¬ÃÊ¤ò»ÍÂÊâ¹Ô¤Ç²¼¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ç½Ì¤³¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¤»¤º¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤éÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÆ°¤¤¤¿¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½³Î¤«¤ËMINAMO¤Á¤ã¤ó¤ÏÇ¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
MINAMO¡¡Æ°Êª¤Ç¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤éÇ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Þ¤°¤ì¤È¤¤¤¦¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Á¤ã¤¦¡£Â¿Æ°¤ÇË°¤¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡½¡½Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
MINAMO¡¡¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥«¥á¥é¤ò¼«Âð¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÏ¿²è¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢»ä¤Ã¤Æ¾ï¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Íî¤ÁÃå¤¤Ï³§Ìµ¡£
¡½¡½¤¸¤Ã¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¡£
MINAMO¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éAV¤Î¤ª»Å»ö¤À¤È»þ´Ö¤ò»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ë¤Ï°ìÈÖ²á¹ó¤Ê»£±Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤½¤¦¤Ê¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É......¡Ê¾Ð¡Ë¡£
MINAMO¡¡¤¢¤Ï¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»þ´ÖÄä»ß·Ï¤Ï¡ÖÌÜ¤¬´¥¤¯¤«¤é¤¤Ä¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤êÆ°¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ä¤é¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½°Õ³°¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò»ý»²¤·¤Æ¸½¾ìÆþ¤ê¤µ¤ì¤¿»Ñ¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥·¡¼»Ö¸þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
MINAMO¡¡Ä«ÃëÈÕ¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¾ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¶Ã¤«¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½à¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥óá¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
MINAMO¡¡¥é¡¼¥á¥ó¼«ÂÎ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤é¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢²È¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ë¼ïÎà¤¬ËÉÙ¡ª¡¡¿·ºî¤¬Â³¡¹¤ÈÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤·³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£Æü¤Ï²¿¥é¡¼¥á¥ó¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
MINAMO¡¡»¥ËÚ¤ÇÍÌ¾¤Ê¤ªÅ¹¤ÎÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤ò¡£ÉáÃÊ¤«¤éÌ£Á¹¤«¾ßÌý¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡©
MINAMO¡¡¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¡ÊÅìÍÎ¿å»º¡Ë¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÌÍ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡ª¡¡´¥ÌÍ¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¡½¡½¤É¤ó¤É¤óÌÍ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
MINAMO¡¡¤º¤Ã¤È¥Ï¥Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤â¤Á¤ã³«È¯¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥¤¥º¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µÛ°ú¼°¥í¡¼¥¿¡¼¤Ð¤Ã¤«¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤·¡¢²»¤âÀÅ¤«¤À¤·¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤µÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤íÈ¾Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
MINAMO¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËËèÆüË»¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯²¼È¾´ü¤Ë¸Â¤é¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ......¤â¤·¤ä²Î¤Ç¤¹¤«!?
MINAMO¡¡»ä¤¬²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ÏNG¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡Á¡©¡¡¤½¤ì¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ËÒÌî¹á»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿NORI¡¡¹½À®¡¿ß·Î¤ ÌÀ¡ÊPonyTail¡Ë
¡üMINAMO¡Ê¤ß¤Ê¤â¡Ë¡¡
2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¡µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹153Ñ B88¡ÊF¡Ë W54 H88¡¡
¡û6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤ó¤À¤é¤±ÃæÌîÅ¹¤ÇMINAMO AV¥Ç¥Ó¥å¡¼4¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª¡¡²ñ¾ì¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇäÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤ÏËÜ¿ÍSNS¤Ç¡£
¸ø¼°X¡Ú@M_I_N_A_M_O_¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@minamo_j¡Û¡¡
¸ø¼°YouTube¡ØMINAMO¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡¡
MINAMO¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø»ÒÇ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£¡Ù¡¡»£±Æ¡¿ÂôÅÏ ºó¡¡²Á³Ê¡¿1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¶âÈ±¤ê¤µ¡¡»£±Æ¡¿ÂôÅÏ ºó