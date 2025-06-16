YouTuber ¥¨¥ß¥ê¥ó¤¬º§ÌóÈ¯É½¡ª¡¡¤ªÁê¼ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡ÈÈà»á¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡É
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô180Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤YouTuber¤Î¥¨¥ß¥ê¥ó¤³¤ÈÂç¾¾³¨Èþ¤¬¡¢6·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ñ¼Ò°÷¤ÈYouTuber¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¡¤¢¤À¤Á¤Èº§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¥¨¥ß¥ê¥ó¡õ¤¢¤À¤Á¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¢£ÆþÀÒÁ°¤Î¾¯¤·¥Õ¥é¥¤¥ó¥°Êó¹ð
¡¡Âç¾¾¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¤´¤È¤Ç¤¹¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤¢¤À¤Á¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡ÀÒ¤Ï¤Þ¤ÀÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÆþÀÒÁ°¤Î¾¯¤·¥Õ¥é¥¤¥ó¥°Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖYouTube¤¬Âç¹¥¤¤ÇYouTube¤¬»Å»ö¤Ë¤Ê¤êYouTube¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¸ì¤êYouTube¡ÊÈà»á¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÇÈà»á¤¬¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÈà»á¤¬É×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤È²æ¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤âYouTube¤¬Âç¹¥¤¤ÇYouTube¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¡Ä¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁê¼ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âÀäÂÐ¤ËÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Í¥¤·¤µ¤È¿®Ç°¤ÈÆÈ¼«¤Î´¶À¤ò»ý¤ÄÍê¤â¤·¤¤Èà¤Ç¤¹¡£Èà¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ß¤¿¤¤¡ª¤ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¯»×¤¨¤ë¤½¤ó¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤À¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Âç¾¾¤È¤¢¤À¤Á¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Ê£¿ôËç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¨¤ß¤ê¤ó¤Î¹¬¤»¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥¨¥ß¥ê¥ó¤Î¤³¤ÈÀÎ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¡×¡ÖËöÄ¹¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ß¥ê¥ó¡ÊÂç¾¾³¨Èþ¡Ë¤Ï10·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î31ºÐ¡£2018Ç¯¤Ë¡Ö¥¨¥ß¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÅÐÏ¿¼Ô¿ô187Ëü¿Í¤ò½¸¤á¤ë¡£2020Ç¯¤ËUUUM¤è¤êÆÈÎ©¤·¡¢¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥¨¥ß¥ê¥ó¡×Instagram¡Ê@emirin1004¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¥¨¥ß¥ê¥ó¡õ¤¢¤À¤Á¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¢£ÆþÀÒÁ°¤Î¾¯¤·¥Õ¥é¥¤¥ó¥°Êó¹ð
¡¡Âç¾¾¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¤´¤È¤Ç¤¹¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤¢¤À¤Á¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âÀäÂÐ¤ËÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Í¥¤·¤µ¤È¿®Ç°¤ÈÆÈ¼«¤Î´¶À¤ò»ý¤ÄÍê¤â¤·¤¤Èà¤Ç¤¹¡£Èà¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ß¤¿¤¤¡ª¤ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¯»×¤¨¤ë¤½¤ó¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤À¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Âç¾¾¤È¤¢¤À¤Á¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Ê£¿ôËç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¨¤ß¤ê¤ó¤Î¹¬¤»¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥¨¥ß¥ê¥ó¤Î¤³¤ÈÀÎ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¡×¡ÖËöÄ¹¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ß¥ê¥ó¡ÊÂç¾¾³¨Èþ¡Ë¤Ï10·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î31ºÐ¡£2018Ç¯¤Ë¡Ö¥¨¥ß¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÅÐÏ¿¼Ô¿ô187Ëü¿Í¤ò½¸¤á¤ë¡£2020Ç¯¤ËUUUM¤è¤êÆÈÎ©¤·¡¢¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥¨¥ß¥ê¥ó¡×Instagram¡Ê@emirin1004¡Ë